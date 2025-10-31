W skrócie Rosyjska armia zaatakowała targowisko w Chersoniu, zabijając dwie osoby i raniąc osiem.

W wyniku ostrzału wybuchł pożar, a akcję ratunkową utrudniało ryzyko kolejnych ataków.

Władze miasta wszczęły śledztwo dotyczące zbrodni wojennej, to kolejny atak na cywilów w Chersoniu.

Rosyjska armia przeprowadziła w piątek atak na targ w Chersoniu, na południu Ukrainy. Według wstępnych ustaleń Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w jego wyniku zginęły dwie osoby, a osiem zostało rannych.

Atak uszkodził część pawilonów handlowych, na miejscu wybuchł także pożar. "Jednostka straży pożarnej i ratownicy szybko dotarli na miejsce zdarzenia i podjęli działania mające na celu ugaszenie pożaru oraz usunięcie skutków ostrzału" - poinformowały służby.

Dodano, że akcję ratowników utrudniało ciągłe zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami.

"Uderzono w budynki mieszkalne i jedno z lokalnych targowisk, gdzie zazwyczaj o tej porze jest dużo ludzi. Rosyjskie wojsko na pewno o tym wiedziało" - napisał w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej miasta, Jarosław Szańko.

Dodał, że w ataku zginęła dwójka mieszkańców Chersonia, 56-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna, a kilka osób zostało rannych. "Ktoś pracował w pobliżu miejsca ostrzału, ktoś przechodził obok, ktoś nawet nie wyszedł z mieszkania…" - napisał.

Władze miasta poinformowały, że wszczęły śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennej.

Wojna w Ukrainie. To nie pierwszy atak na cywili w Chersoniu

Dwa dni przed atakiem na targowisko, w środę, Rosjanie uderzyli w szpital dziecięcy, w którym w tym czasie przebywali pacjenci, ich rodzice i pracownicy medyczni.

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa w Chersoniu, w wyniku ostrzału rannych zostało dziewięć osób, w tym czworo dzieci i troje pracowników służby zdrowia. Atak poważnie uszkodził sam szpital, a także okoliczne budynki.

