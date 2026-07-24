- Proponowana przez Stany Zjednoczone opcja porozumienia została zaakceptowana przez nas, ale nie przez Ukraińców - powiedział na piątkowej konferencji rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez propagandową agencję TASS.

Słowa polityka odnoszą się do zorganizowanego przez USA szczytu, który odbył się 15 lipca 2025 roku w Anchorage na Alasce. Pieskow przekonywał, że Moskwa nie tylko zgodziła się na przedstawione wtedy warunki, ale jest otwarta na kolejne pomysły i propozycje Amerykanów ws. zakończenia wojny w Ukrainie.

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- Będziemy czekać na nowe propozycje. Amerykanie są szczerzy, prezydent Donald Trump jest szczery, a jego negocjatorzy naprawdę szczerze chcą sformułować opcje akceptowalne dla wszystkich - stwierdził.

Wypowiedź Pieskowa Pieskowa jest powtórzeniem słów szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, wyrażonych na początku lipca.

- Prezydent Władimir Putin bardzo wyraźnie stwierdził, że my, w przeciwieństwie do naszych rozmówców (Ukraińców - red.), szanujemy porozumienia - mówił wtedy Ławrow.

- I po namyśle zgodziliśmy się na nie (na zaproponowane rozwiązania - red.). Uważam, że wszystkie inne interpretacje - co było, a co nie - są niewłaściwe - ocenił Ławrow.

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Wśród zaproponowanych na Alasce warunków - zdaniem Moskwy - miały znaleźć się m.in. następujące kwestie: natychmiastowy rozejm, wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy w zamian za zablokowanie członkostwa Kijowa w NATO i podział wypływów w Arktyce pomiędzy Rosją i USA.

Waszyngton nigdy nie potwierdził, że do takich ustaleń doszło.

Szef rosyjskiej dyplomacji twierdzi ponadto, że na Alasce zapewniono przedstawicieli Moskwy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zastosuje się do zaleceń Stanów Zjednoczonych.

Narracja, zgodnie z którą Moskwa jest gotowa na rozejm, ale nie dostrzega takiej woli po stronie władz w Kijowie, jest jednym ze stałych elementów propagandy Kremla. Strona ukraińska wielokrotne podkreślała, że Rosja stawia warunki, których przyjęcie oznaczałoby dla Kijowa częściową utratę suwerenności i integralności terytorialnej.

Źródło: TASS





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