W skrócie Rząd Libii w Trypolisie potępił ukraińskie operacje wojskowe wymierzone w rosyjskie okręty w pobliżu Bengazi.

MSZ Libii oświadczyło, że żadna ze stron konfliktu nie ma prawa do działań zbrojnych na wodach terytorialnych Libii.

Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińskie siły zbrojne zatopiły rosyjską korwetę Merkury oraz zaatakowały statek handlowy.

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"Ministerstwo spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej z poważnym niepokojem i potępieniem obserwuje wypowiedzi prezydenta Ukrainy dotyczące przeprowadzenia operacji wojskowych przeciwko rosyjskim okrętom wojskowym w pobliżu miasta Bengazi" - oświadczył resort w komunikacie.

"Trwająca wojna między Rosją a Ukrainą nie daje żadnej ze stron prawa do prowadzenia operacji wojskowych na terytorium Libii ani na jej wodach terytorialnych" - dodano. Libijskie MSZ zaznaczyło również, że siły zagraniczne nie będą mogły wykorzystywać tamtejszych portów ani infrastruktury cywilnej do celów wojskowych oraz wezwało ukraińskie władze do złożenia wyjaśnień dotyczących okoliczności ataku.

"MSZ podkreśla, że Libia nie jest stroną konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i uważa za nieakceptowalne zaangażowanie w nim pod jakimkolwiek pretekstem" - zapewniono.

Ataki Ukraińców w Libii. Celem rosyjski okręt

W nocy z soboty na niedzielę znajdująca się od kilku dni w porcie w Bengazi rosyjska korweta rakietowa Merkury została zaatakowana dronami, w efekcie czego okręt zatonął. Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że obu tych ataków dokonały ukraińskie siły zbrojne.

Bengazi jest drugim co do wielkości miastem w Libii i największym w jej wschodniej części, kontrolowanej przez ośrodek władzy konkurencyjny w stosunku do rządu w Trypolisie i utrzymujący bliskie relacje z Rosją.



