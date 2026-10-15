W skrócie Parlament Saksonii-Anhaltu, w którym wygrała partia AfD, poparł zniesienie sankcji wobec Rosji i zakończenie dostaw broni dla Ukrainy.

W czasie głosowania opozycyjne ugrupowania wyraziły sprzeciw wobec rezolucji, zaznaczając, że landtag nie ma wpływu na politykę zagraniczną Niemiec.

AfD i BSW argumentowały, że wsparcie militarne i sankcje są nieskuteczne, proponując skupienie się na dyplomacji oraz statusie neutralnym Ukrainy.

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Wspólna rezolucja AfD i BSW zatytułowana "Negocjacje pokojowe zamiast rozszerzania wojny w Ukrainie" została przegłosowana przez obie te partie w środę.

"Sankcje gospodarcze wobec Rosji muszą zostać natychmiast zniesione. Wsparcie finansowe dla Ukrainy musi zostać natychmiast wstrzymane, jeśli wykracza poza pomoc humanitarną. Dostawy broni na Ukrainę muszą zostać wstrzymane" - czytamy w dokumencie. Wnioskodawcy argumentowali, że dalsze dostawy broni "jedynie przedłużają wojnę i zwiększają ryzyko dalszej eskalacji".

Burzliwa debata w niemieckim parlamencie. "Dlaczego o tym dyskutujemy?"

Wniosek został przegłosowany na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu zwołanym przez AfD i BSW. Przeciwko postulatom zawartym w rezolucji opowiedziały się ugrupowania stanowiące mniejszość w landtagu: CDU, SPD, Zieloni i Lewica.

Podczas głosowania doszło do burzliwej debaty. Jak zauważa "Deutsche Welle", przedstawiciele opozycyjnych frakcji podkreślali, że "wszyscy pragną pokoju, ale nie zgadzają się co do sposobu jego osiągnięcia". Przeciwnicy rezolucji zauważyli też, że landtag nie ma żadnego wpływu na politykę zagraniczną Niemiec, gdyż leży to wyłącznie w gestii władz federalnych.

Pełniący obowiązki premiera Saksonii-Anhaltu Sven Schulze z CDU podkreślał podczas debaty, że wojna została wywołana przez Rosję i to ona musi ją zakończyć lub wycofać swoje wojska z terytorium Ukrainy. - Dlaczego dyskutujemy o tym w landtagu, skoro parlament Saksonii-Anhaltu absolutnie nie ma wpływu na to, czy zapanuje pokój, czy nie? - pytał.

Schulze ocenił, że złożony wniosek jest "prezentem ślubnym dla BSW", która miała pomóc AfD w w dojściu do władzy w Saksonii-Anhalt.

Wojna w Ukrainie. AfD i jej sojusznicy chcą zniesienia sankcji wobec Rosji

Claudia Wittig z BSW przekonywała z kolei, że ustępstwa są konieczne, aby zakończyć wojnę. - Bez rezygnacji z maksymalistycznych żądań, bez poważnego potraktowania obaw Rosji związanych z rozszerzaniem obecności NATO i bez rzeczywistej gotowości do rozmów nie przybliżymy się do zawarcia pokoju - mówiła.

Podobne wnioski znalazły się w rezolucji, której autorzy przekonują, że polityka sankcji wobec Rosji, dostaw broni i pomocy finansowej dla Ukrainy okazała się nieskuteczna. Ich zdaniem takie działania nie przyczyniają się do zakończenia konfliktu, a wręcz przeciwnie - zwiększają ryzyko rozprzestrzenienia się wojny na inne państwa.

Dlatego deputowani z AfD i BSW zaproponowali zmianę podejścia i skupienie się na dyplomacji oraz normalizację stosunków między Federacją Rosyjską a Niemcami. Ponadto dokument nakłada na Ukrainę obowiązek dążenia do uzyskania statusu kraju neutralnego jako jednego z elementów długotrwałego, pokojowego rozwiązania.

Po głosowaniu wnioskodawcy wezwali rząd krajowy Saksonii-Anhaltu do wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości politycznych w celu realizacji tych postulatów.

Źródła: UNIAN, "Deutsche Welle"



