W skrócie Siergiej Ławrow podkreśla, że dla trwałego pokoju w Ukrainie "nowe realia terytorialne muszą zostać uznane międzynarodowo".

Rosja oczekuje neutralnego statusu Ukrainy bez broni jądrowej i gwarancji bezpieczeństwa.

Pomimo deklaracji gotowości do rozmów, Putin i Zełenski nadal nie spotkali się, a Donald Trump wyraził rozczarowanie postawą Putina.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Rozwiązanie kryzysu w Ukrainie środkami pokojowymi pozostaje naszym priorytetem - powiedział Ławrow, powielając kremlowską narrację w rozmowie z rosyjską gazetą "Kompas".

Zdaniem szefa rosyjskiego MSZ "trwały pokój nie jest możliwy bez wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu". - Należą do nich zagrożenia bezpieczeństwa Rosji wynikające z rozszerzenia NATO i prób wciągnięcia Ukrainy do tego agresywnego bloku wojskowego. Te zagrożenia muszą zostać wyeliminowane - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Siergiej Ławrow stawia warunek

- Powinien powstać nowy system gwarancji bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy, jako składnik ogólnokontynentalnej architektury równego i niepodzielnego bezpieczeństwa w Eurazji - wskazał.

Według szefa MSZ Rosji status Ukrainy powinien być "neutralny, niezaangażowany i bez broni jądrowej".

- Ważne jest zapewnienie przywrócenia i przestrzegania praw człowieka na terytoriach pozostających pod kontrolą reżimu kijowskiego - powiedział przedstawiciel władzy Rosji, która od pełnoskalowej inwazji w 2022 roku atakuje Ukrainę, uderzając w cele cywilne i infrastrukturę krytyczną.

- Aby nastał trwały pokój, nowe realia terytorialne, które powstały po wejściu w skład Federacji Rosyjskiej Krymu, Sewastopola, DRL (Donieckiej Republiki Ludowej) i ŁRL (Ługańskiej Republiki Ludowej), rejonów Zaporoża i Chersonia w wyniku przeprowadzonych tam referendów, muszą zostać uznane i sformalizowane w sposób międzynarodowy i prawny - mówił.

Jak dodał, Rosja spodziewa się, że rozmowy z Ukrainą będą kontynuowane.

Rozmowy Rosji z Ukrainą. Donald Trump: Jestem rozczarowany Putinem

We wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski "nie są jeszcze gotowi na kontynuowanie procesu stambulskiego". Od początku roku w Stambule odbyły się trzy rundy rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy.

Podczas ostatniej - lipcowej - kijowscy przedstawiciele zaproponowali spotkanie prezydenta Ukrainy i rosyjskiego przywódcy.

Władimir Putin we wtorek oświadczył, że ustalenia z jego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem na Alasce w połowie sierpnia "otwierają drogę do rozwiązania kwestii Ukrainy". Podczas rozmów z Trumpem Putin oświadczył, że spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Dotychczas do spotkania nie doszło.

Natomiast Donald Trump tego samego dnia oświadczył, że "jest rozczarowany Władimirem Putinem". - Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem - mówił. - Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć - zaznaczył, nie precyzując, jakie działania ma na myśli.

Budka o wizycie prezydenta w Białym Domu: Jest zobowiązany do prowadzenia polityki zagranicznej, którą wyznacza rząd Polsat News Polsat News