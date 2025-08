USA grożą nałożeniem sankcji wtórnych na Rosję, jeśli nie dojdzie do zawieszenia broni, a reakcje ze strony Rosji zaostrzają napięcia między państwami.

Trump oskarżył Joe Bidena o odpowiedzialność za wojnę i wezwał do jej zakończenia, podkreślając ogrom strat zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej.

Amerykański przywódca podkreślił, że jest to "ogromna liczba niepotrzebnych ofiar śmiertelnych". Donald Trump zwrócił również uwagę na straty Ukrainy , która "od 1 stycznia 2025 roku straciła około 8000 żołnierzy, a liczba ta nie obejmuje osób zaginionych".

"To wojna, która nigdy nie powinna była mieć miejsca, to wojna Bidena, a nie Trumpa. Jestem tu tylko po to, aby sprawdzić, czy uda mi się ją powstrzymać" - dodał republikanin, po raz kolejny uderzając w swojego poprzednika, Joe Bidena.