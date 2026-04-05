"Absolutny rekord" Ukrainy. Ekspert o nowych zdolnościach Kijowa

W skrócie Ukraiński żołnierz o pseudonimie Hulk zestrzelił dwa rosyjskie bezzałogowce typu Shahed z odległości 500 km za pomocą pocisku STING.

Firma Wild Hornets nazwała to osiągnięcie "absolutnym rekordem świata", a ekspert Ołeksandr Kowalenko podkreślił, że to pierwsze przechwycenie z tak dużej odległości.

Kowalenko wskazał, że sukces ten znacznie rozszerza możliwości wykorzystania dronów przechwytujących przez Ukrainę.

Jak przekazała w sobotę agencja UNIAN, ukraińskiemu żołnierzowi udało się zestrzelić dwa rosyjskie bezzałogowce typu Shahed z odległości 500 km za pomocą pocisku przechwytującego STING.

Dokonanie mężczyzny posługującego się pseudonimem Hulk, służącego w jednostce Buława, zostało nazwane "absolutnym rekordem świata" przez firmę Wild Hornets - producenta tych pocisków. Swoją opinię wyraził także obserwator wojskowy Ołeksandr Kowalenko w rozmowie z Radiem NV.

Zdaniem Kowalenki pełnoskalowa inwazja na Ukrainę "niestety stała się okresem ustanawiania niesamowitych rekordów, które nie miały miejsca w historii wojen i konfliktów albo nie miały miejsca przez 40 lat".

Jako przykład ekspert wskazał zniszczenie okrętu flagowego rosyjskiej floty. - Mam na myśli krążownik rakietowy Moskwa. To był pierwszy rekord, a potem nastąpiły kolejne rekordowe wydarzenia, które miały miejsce po raz pierwszy - mówił Kowalenko.

- To naprawdę pierwsze przechwycenie przez drona przechwytującego z tak dużej odległości, co znacznie rozszerza możliwości wykorzystania tych środków - wskazał obserwator wojskowy.

Nowoczesne bezzałogowce STING mogą osiągać prędkość nawet do 280 km/h. Maszyny są przy tym bardzo zwrotne i potrafią gwałtownie zmieniać kierunek lotu.

Kowalenko wskazał, że zestrzelenie Shahedów z odległości 500 km wskazuje na to, że Ukraina znacząco rozszerza wykorzystanie dronów przechwytujących.

Jak dodał specjalista, tego rodzaju bezzałogowce wraz z dronami przeciwlotniczymi już od dawna zajmują miejsce w małej obronie przeciwlotniczej.

- Wciąż pojawiają się pytania dotyczące samolotów odrzutowych, ale podstawowy model "Shahed 136" staje się głównym środkiem ich przechwytywania. Jest to dron przeciwlotniczy, ale wielofunkcyjny. Dron przeciwlotniczy może być używany w różnych sytuacjach: w różnych warunkach terenowych i geograficznych. Nie mówię tylko o starcie z lądu, ale także z morza i z powietrza - dodał Kowalenko.

Źródło: UNIAN

