Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Absolutnie nieludzki atak". Rosjanie zrzucili bombę szybującą

Maria Literacka

Maria Literacka

Rosjanie zrzucili bombę szybującą w budynek mieszkalny w Sumach - donosi Reuters. Zginęły dwie osoby, a siedem - w tym dwoje dzieci - zostało rannych. Trzech poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Agresor rozpoczął również ataki w obwodzie odeskim oraz kijowskim. Tymczasem Władimir Putin twierdzi, że Ukraina "robi wszystko, aby nie było ani pokoju, ani negocjacji".

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Uszkodzony budynek mieszkalny w Sumach z dużą wyrwą. Ratownik z latarką pracuje przy gruzowisku.
Rosyjski atak na Sumy. Zaatakowano budynek mieszkalnyFacebok/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosjanie wystrzelili bombę szybującą w budynek mieszkalny w Sumach, co spowodowało śmierć dwóch osób i rany u siedmiu innych, w tym dwojga dzieci.
  • Bomba uderzyła w dziewięciopiętrowy budynek między trzecim a czwartym piętrem.
  • W atakach w obwodach donieckim, charkowskim i chersońskim zginęło co najmniej osiem osób, a 33 zostały ranne.
  • Ponad 178 tys. gospodarstw domowych w obwodzie odeskim zostało pozbawionych prądu.
  • Władimir Putin stwierdził, że Ukraina sabotuje negocjacje pokojowe i nie chce wznowienia rozmów.
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Do ataku w Sumach doszło w piątek. "Wszystkie służby pracują obecnie na miejscu absolutnie nieludzkiego rosyjskiego ataku na wieżowiec mieszkalny w Sumach" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski późnym wieczorem za pośrednictwem platformy Telegram.

Celem Rosjan był dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny - bomba uderzyła między trzecim a czwartym piętrem. Zginęły dwie osoby.

"Składam kondolencje wszystkim krewnym i przyjaciołom. Pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie. Ratownicy robią wszystko, aby ich wydostać i ugasić pożary" - relacjonował Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Rosja zbombardowała budynek mieszkalny w Sumach

Jak podała Ukrainska Prawda, ofiary to dwie osoby dorosłe - kobieta i mężczyzna. Wśród czterech osób uratowanych spod gruzów znalazł się siedmioletni chłopiec, a gubernator obwodu sumskiego Ołeh Hryhorow poinformował, że stan trzech z siedmiu rannych mieszkańców jest poważny - jedną z nich jest 13-letnia dziewczynka.

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Z kolei w sobotę rano Ukrainska Prawda przekazała, że Rosjanie prowadzą atak przy użyciu przeciwokrętowych hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon - w stronę Ukrainy wystrzelono dwie takie rakiety. Siły Powietrzne poinformowały, że żadna z nich nie dotarła do wyznaczonego celu.

Ukraińskie wojska powstrzymały ponadto 141 prób uderzeń - w tym trzech z wykorzystaniem rakiet Banderol i Dan-T oraz 138 dronów. Wśród bezzałogowców znalazły się Shahedy, a połowa skierowanych przez Rosjan dronów miała napęd odrzutowy. Trafienia odnotowano w 15 lokalizacjach, a za cel obrano przede wszystkim punkty w obwodzie odeskim oraz kijowskim.

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W ciągu ostatniej doby ataki wymierzono również w obwód doniecki, charkowski i chersoński - w sumie zginęło tam co najmniej osiem osób, a 33 zostały ranne. Ponadto w obwodzie odeskim rozpoczął się szeroko zakrojony nalot, wskutek którego znacząco ucierpiała również infrastruktura energetyczna. Prądu pozbawiono ponad 178 tys. gospodarstw domowych.

Władimir Putin oskarża Ukrainę o sabotowanie negocjacji pokojowych

Tymczasem rosyjski przywódcaWładimir Putin utrzymuje, że Ukraina sabotuje proces negocjacyjny.

- Przedstawiciele władz kijowskich, najwyżsi rangą urzędnicy w Kijowie, mówią o pokoju, proponują wznowienie rzekomych negocjacji, ale sami dopuszczają się tego rodzaju przestępstw, robiąc wszystko, aby nie było ani pokoju, ani negocjacji - powiedział prezydent Rosji w piątek podczas posiedzenia komisji wojskowo-przemysłowej.

W jego opinii "inaczej nie wiadomo, po co (Ukraińcy - red.) w ogóle to robią". - Żeby nas zastraszyć? Dla wszystkich jest oczywiste, że to niemożliwe. Cel może być więc tylko jeden: nie chcą negocjować - stwierdził Putin.

Źródła: Reuters, Ukrainska Prawda, Interfax

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