Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Absolutne piekło". Kijów ma coraz mniej czasu, ponure prognozy

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Źródła "The Economist" w ukraińskiej administracji spodziewają się "absolutnego piekła", jakie nadejdzie dla Kijowa począwszy od października. "Będą torturować Kijów" - powiedział drugi z informatorów o nowych możliwościach ofensywnych Rosjan uzyskanych dzięki masowej produkcji dronów z napędem odrzutowym. Według zachodniego dyplomaty, z którym rozmawiali dziennikarze miastu grozi zapaść.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Panorama Kijowa z pomnikiem Matki Ojczyzny, zielenią, rzeką i nowoczesną zabudową w tle.
Według źródeł w ukraińskiej administracji nadchodząca oznaczać będzie "absolutne piekło" dla KijowaVIRGINIE NGUYEN HOANGAFP

W skrócie

  • Źródła "The Economist" przewidują bardzo trudną sytuację dla Kijowa od października, związaną z nowymi możliwościami ataków wykorzystujących drony odrzutowe.
  • Ataki na Kijów doprowadziły do zmian w funkcjonowaniu miasta, zamykania sklepów, ewakuacji dzieci ze szkół i wyjazdów rodzin, a system energetyczny pozostał podatny na zniszczenia.
  • Pojawiają się obawy o skutki nieudanych działań dyplomatycznych, problemy finansowe i ataki na infrastrukturę, a Ukraina według przedstawicieli potrzebuje środków finansowych i determinacji, aby poradzić sobie z kolejnymi wyzwaniami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Według "The Economist" życie w stolicy Ukrainy uległo dramatycznej zmianie po tym, jak Rosja zaczęła stosować ataki z użyciem pocisków balistycznych i dronów z napędem odrzutowym. "Wywołały strach i spustoszenie na zupełnie nowym poziomie" - podał tygodnik.

Choć Ukraina jest lepiej przygotowana do zimy niż przed rokiem, to źródła w ukraińskiej administracji otwarcie mówią, że spodziewają się "absolutnego piekła" oraz tego, że Rosjanie "będą torturować Kijów". "W mieście może dojść do kolapsu" - stwierdził zachodni dyplomata.

Zobacz również:

Władimir Putin obrał taktykę na zmęczenie Kijowa. Wzmożono rosyjskie naloty na ukraińską stolicę
Wojna w Ukrainie

Kijów szykuje się na najgorsze. Rozmowy wysłanników Trumpa nie pomogły

Michał Blus
Michał Blus

Wojna w Ukrainie. Kijów spodziewa się "absolutnego piekła"

Do pierwszych ataków na Kijów z użyciem dronów o napędzie odrzutowym doszło 27 sierpnia. Od tamtego czasu ukraińska stolica ma być nie do poznania w porównaniu do stanu, który utrzymywał się od 2022 r. Sklepy zamykają się po kilka razy dziennie, dzieci są odsyłane ze szkół, coraz więcej rodzin decyduje się na opuszczenie miasta - pisze tygodnik.

Sytuację utrudnia architektura sieci elektroenergetycznej dostarczającej prąd do dzielnic mieszkalnych ukraińskiej stolicy. Choć Zachód pomógł wzmocnić infrastrukturę przed kolejną zimą, to mieszkańcy Kijowa pozostają uzależnieni od lokalnych elektrociepłowni.

Zniszczenie którejkolwiek z trzech głównych elektrociepłowni, jak miało to miejsce minionej zimy, sprawi, że miasto będzie musiało polegać na relatywnie niewielkiej liczbie awaryjnych linii dostaw. Te stanowić będą wąskie gardło sieci, a zatem łatwy cel.

Zobacz również:

Donald Tusk przestrzegł przed rosyjskimi atakami hybrydowymi i nową strategią Kremla
Polska

Tusk podał najbardziej prawdopodobny scenariusz. "Hybrydowe uderzenia"

Dagmara Pakuła
Maciej Olanicki
Dagmara Pakuła, Maciej Olanicki

Krytyczna zima dla Ukrainy. "Będą torturować Kijów"

"The Economist" wylicza kolejne trudności, z którymi będzie musiała się mierzyć Ukraina. Konsekwencje niepowodzeń na ścieżce dyplomatycznej, braki finansowe, ataki na infrastrukturę kolejową to tylko część z nich. Przedstawiciele administracji spodziewają się także, że Rosja będzie szerzyć dezinformację, która karmić się będzie obniżonymi morale walczących o przetrwanie Ukraińców.

- Jaką mamy alternatywę?" Skupienie się na przetrwaniu z pewnością pomogło Ukrainie już wcześniej pokonać przeciwności losu. W obliczu tego, że Rosja powraca do jeszcze bardziej brutalnych metod prowadzenia wojny, Ukraina będzie potrzebowała środków finansowych, by po raz kolejny stawić czoła przeciwnościom losu - powiedział tygodnikowi ukraiński polityk.

- Przede wszystkim jednak będzie potrzebowała determinacji - tak jak zawsze - dodał.

Źródło: "The Economist"

Zobacz również:

Nadchodzą ciężkie zimowe miesiące dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie

Druzgocące prognozy dla Ukrainy. "Nawet przez 20 godzin dziennie"

Joanna Mazur
Joanna Mazur


"Polityczny WF": Czy Kaczyński znów zintegruje prawicę?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze