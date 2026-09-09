W skrócie Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało, że Polska pracuje nad nowym pakietem pomocowym o wartości 50 milionów euro, obejmującym sprzęt obrony powietrznej.

Decyzje dotyczące wsparcia zapadły w ramach spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, a wkład finansowy oraz wojskowy ogłosiły także Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Estonia, Norwegia, Hiszpania, Litwa i Szwecja.

W pakietach pomocowych znalazło się także finansowanie sprzętu wojskowego, amunicji oraz wsparcie paliwowe i technologiczne dla Ukrainy.

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Decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy miały zapaść po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Chodzi o tzw. grupę Ramstein.

Według informacji przekazanych przez ukraiński resort obrony Niemcy mają zorganizować "dostawy pocisków przechwytujących dla systemów Patriot i samolotów F-16, a także zakup dronów".

Z kolei Wielka Brytania zapewni "100 milionów funtów na dostawy amerykańskiej broni", a także dostarczenie dziesiątek tysięcy dronów i pocisków artyleryjskich. Ma to odbyć się w tamach mechanizmu Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) obejmującego dostawy uzbrojenia USA dla Kijowa.

"Polska przygotowuje nowy pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro, który będzie obejmował m.in. sprzęt obrony przeciwlotniczej" - dodano w komunikacie.

O wyjaśnienie szczegółów decyzji, o której informuje Kijów zwróciliśmy się do polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz do rzecznika rządu Adama Szłapki. Czekamy na odpowiedź.

50 milionów euro od Polski. Kijów informuje o nowym pakiecie pomocy

Do posiedzenia grupy Ramstein doszło we wtorek w formie online. Na liście krajów deklarujących pomoc znalazły się też Holandia, Estonia, Norwegia, Hiszpania, Litwa oraz Szwecja.

Holandia ogłosiła przekazanie 300 mln dolarów na projekt "Linia dronów" oraz dostawę 300 pocisków do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Estonia będzie kontynuowała wsparcie Ukrainy w 2027 roku na poziomie co najmniej 0,25 proc. PKB.

Norwegia przekaże zapowiedziany wcześniej pakiet o wartości 200 mln dolarów na zakup pocisków Patriot. Hiszpania przeznaczy 2 mln euro na paliwo za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO. Hiszpańska pomoc obejmie również dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej oraz amunicji artyleryjskiej.

Litwa ogłosiła 10 mln dolarów wkładu do inicjatywy PURL. Szwecja przekaże pakiet wsparcia o wartości 28 mln dolarów. Obejmuje on wkład do inicjatywy PURL w wysokości 14 mln dolarów.

"Ministerstwo Obrony Ukrainy dziękuje wszystkim partnerom, którzy wspierają obronę Ukrainy i pomagają wzmacniać jej Siły Obrony na polu walki" - oświadczył resort.



