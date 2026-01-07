W skrócie Ukraińcy przeprowadzili skuteczną operację na froncie zaporoskim, zakończoną pojmaniem dwóch rosyjskich jeńców.

Schwytani żołnierze przekazali cenne informacje dotyczące pozycji rosyjskich wojsk.

Sukces akcji podkreśla luki w rosyjskim systemie obrony.

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, skuteczna operacja na terenie kontrolowanym przez wroga została przeprowadzona w rejonie Zbiornika Kachowskiego w obwodzie zaporoskim.

Wojna w Ukrainie. Atak ukraińskiego wywiadu

Podczas akcji członkowie grupy sabotażowo-rozpoznawczej zlikwidowali dwóch rosyjskich żołnierzy, dwóch ranili, a dwóch innych pojmali. Kluczowe dla całego przedsięwzięcia było skuteczne doprowadzenie schwytanych jeńców na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Eskorta ukraińskiego wywiadu była rozciągnięta na obszar 27 kilometrów, operacja zakończyła się sukcesem. Pojmani rosyjscy żołnierze posługiwali się pseudonimami "Mangusta" i "Kanibal".

Akcja Ukraińców zakończona sukcesem

Według informacji przekazanych przez ukraiński wywiad schwytani jeńcy współpracowali z Ukraińcami, przekazując im cenne informacje. Dotyczyły one lokalizacji wrogich wojsk, stanowisk zajmowanych przez artylerię, operatorów bezzałogowych statków powietrznych, czy też obszarów koncentracji personelu, sprzętu i składów amunicji.

Ukraińskie służby dopisały w komunikacie, że powodzenie akcji świadczy o lukach w systemach rosyjskiej obrony, gdyż Ukraińcy udowodnili, że są w stanie skutecznie atakować na terytorium agresora, który "nie może tam stawić skutecznego oporu".

Żołnierze i dowódcy oddziału "Braterstwo", który był odpowiedzialny za operację, zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

