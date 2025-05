27 istnień na kilometr kwadratowy. Rekordowe straty Rosji w Ukrainie

Ubiegły rok był rekordowy dla Rosji jeśli chodzi o straty w ludziach od początku wojny z Ukrainą - informuje BBC. Dziennikarze wyliczyli, że w 2024 roku zginęło co najmniej 45 287 rosyjskich żołnierzy. To prawie trzy razy więcej niż w pierwszym roku inwazji i znacznie więcej niż w 2023 roku, kiedy to w Bachmucie toczyła się najdłuższa i najbardziej śmiercionośna bitwa tej wojny.