O aktualnej sytuacji w Donbasie, a szczególnie pod Pokrowskiem, Andrij Otczenasz mówił na antenie telewizji Kijów 24.

Dowódca w brygadzie Rubiż Gwardii Narodowej Ukrainy przyznał, że rosyjskie dowództwo zgromadziło w Donbasie ogromne siły, które prowadzą działania ofensywne na kilku kierunkach.

- Sytuacja na linii obrony brygady Rubiż jest rzeczywiście bardzo napięta. Liczba rosyjskich żołnierzy jest niewiarygodnie duża. Powiedziałbym, że przez cały mój udział w wojnie od 2022 roku do dziś nigdy nie widziałem tak dużej liczby Rosjan - mówił, wyliczając, że na jednego ukraińskiego żołnierza przypada 12-15 atakujących Rosjan.

- Nasza brygada stacjonowała na najtrudniejszych kierunkach, począwszy od Bachmutu, kończąc na wyzwoleniu terytoriów obwodu charkowskiego. Obecnie sytuacja jest naprawdę trudna, ponieważ wróg jest nierealnie ogromny liczebnie - dodał.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński oficer o nowej taktyce Rosjan

W dalszej części rozmowy Andrij Otczenasz przedstawiał aktualną taktykę Rosjan, która stosowana jest w działaniach w Donbasie. Ukraiński dowódca ujawnił, że planem jednostek wroga jest otaczanie miejscowości, a nie jak było to do tej pory, szturmy i zdobywanie przyczółków.

- Głównym zadaniem wroga nie jest zajęcie osady. Posuwają się tak daleko, jak to możliwe, omijając ją - stwierdził, wymieniając, że takie działania widać m.in. pomiędzy Pokrowskiem i Myrnogradem, a także w Konstantynówce i Siewiersku.

- Próbują zamknąć te terytoria, stwarzając nam bardzo duże problemy. Siły obronne Ukrainy, w tym nasza brygada Rubiż, robią wszystko, co możliwe i niemożliwe, by powstrzymać wroga - zapewnił Otczenasz.

"Debata polityczna". Prof. Antoni Dudek: Obstawiam scenariusz zasadniczego konfliktu politycznego Polsat News Polityka