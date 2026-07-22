13 statków w dwa dni. Ukraina się nie zatrzymuje, ataki na morzu nie mają końca

W skrócie W ciągu ostatnich 48 godzin na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim uszkodzono 13 rosyjskich statków, w tym tankowiec, 10 statków do przewozu ładunków suchych oraz dwa holowniki.

Od 6 do 22 lipca w ramach operacji Sił Systemów Bezzałogowych wykryto i zneutralizowano 196 jednostek pływających na Morzu Czarnym i Azowskim.

W ramach operacji "krymski wyłącznik" w dniach 21–22 lipca objęto łącznie 13 węzłów energetycznych i podstacji elektrycznych, z czego 11 znajdowało się na Krymie, a 2 w innych częściach terytoriów tymczasowo okupowanych.

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Ukraińcy nie odpuszczają w kwestii zmasowanych ataków na jednostki należące do rosyjskiej floty czarnomorskiej. Major Robert Browdi, ps. "Madiar", dowódca Sił Systemów Bezzałogowych, przekazał informacje o najnowszych uderzeniach.

"Fioletowy kolor 'dzikiej jagody' w wersji 3.0 nabiera innego znaczenia. I zawiera w sobie właśnie tę przeklętą trójkolorową mieszankę - połączenie czerwieni, błękitu i bieli" - napisał. Tym samym nawiązał do kolorów rosyjskiej flagi.

Wojna w Ukrainie. Flota czarnomorska pod ostrzałem, trafiono kolejne jednostki

"Madiar" przekazał, że w ciągu ostatnich 48 godzin na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim jego jednostki uszkodziły 13 rosyjskich statków. Wyszczególnił, że trafiony został tankowiec, 10 statków do przewozu ładunków suchych oraz dwa holowniki.

W metaforyczny sposób określił, iż jest to zaledwie ułamek tego, co czeka rosyjskie statki.

Ukraińska Prawda przypomniała, że Robert Browdi odwołał się w podobny sposób do "dzikich jagód" 18 i 20 lipca, komentując ataki przeprowadzone na rosyjskie magazyny firmy Wildberries.

Major Browdi nadmienił też, że łącznie w okresie od 6 do 22 lipca w ramach operacji Sił Systemów Bezzałogowych wykryto i zneutralizowano w sumie 196 jednostek pływających na Morzu Czarnym (70 statków) i Azowskim (126).

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Ponadto we wpisie "Madiar" przekazał również informacje o postępach operacji "krymski wyłącznik" prowadzonej przez jego jednostkę. Jak czytamy, w dniach 21-22 lipca skutecznie objęła ona w sumie 13 węzłów energetycznych i podstacji elektrycznych. Na Krymie trafiono ich 11, a w innych częściach terytoriów tymczasowo okupowanych dwie.

"Łączna liczba celów energetycznych zlikwidowanych w ramach operacji w dniach 1-22 lipca wyniosła 117" - dodał "Madiar".

Kijów atakuje nie tylko statki floty czarnomorskiej, ale i rosyjskie firmy. W środę nad ranem doszło do kolejnych uderzeń na magazyny Wildberries, tym razem w Niewinnomyssku w Kraju Stawropolskim oraz w Krasnodarze. Drony wywołały eksplozje, które następnie przerodziły się w potężne pożary.





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