Ważny polityk PO na imprezie PiS. "Ani nas to grzeje, ani ziębi"

Jak usłyszeliśmy, "impreza nie była partyjna tylko dla mieszkańców". W opinii naszego rozmówcy, pojawili się tam przede wszystkim amatorzy spacerów i wypoczynku. Dopiero później sympatycy PiS.

- Można powiedzieć, że z flagami ich partii była co dziesiąta osoba. Za darmo serwowano lody, kiełbaski, dzieci korzystały z dmuchańców. Na miejscu spędziłem jakieś 5 minut, rozejrzałem się. To zawsze ciekawe zobaczyć, co robi konkurencja. Spotkałem się z życzliwymi uśmiechami. Ludzie przystawali, żeby porozmawiać - relacjonuje Grabiec.

Nieprzyjemny incydent

Polityk Platformy ujawnił, jak spędzał weekend w mediach społecznościowych. Na jego wpis błyskawicznie zareagował Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS. Sugerował, że gdyby polityk jego partii zjawił się na wydarzeniu organizowanym przez polityczną konkurencję, mogłoby być nieprzyjemnie. W podobnym tonie wypowiada się Radosław Fogiel z PiS.

- Nasze spotkania są otwarte i Jan Grabiec przekonał się o tym na własne oczy, wbrew insynuacjom opozycji. Podejrzewam, że gdyby nasz rzecznik, patrząc na seanse nienawiści u Tuska, pojawił się na tym spotkaniu, prawdopodobnie doszłoby do nieprzyjemności. Chciał przyjść? Proszę bardzo! Chciał zjeść kiełbaskę? Mógł to zrobić - mówi nam szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, a niegdyś rzecznik PiS.

Jak się okazuje, nie było jednak na tyle spokojnie, na ile mogłoby się wydawać. - Mijałem posłów PiS, kiedy odchodzili, nie ukrywałem się. Trafiłem też na zapiekłych działaczy partii, którzy wypowiadali się w niewybrednych słowach - wspomina Grabiec. - Sypali oskarżeniami jak z telewizji publicznej, nie patrząc na 6-letnie dziecko, które trzymałem za rękę. To właściwie jeden incydent - przyznaje.

Kradzione kiełbaski?

Kiedy zapytaliśmy, Jan Grabiec przyznał, że wbrew sugestiom Krzysztofa Sobolewskiego nie poczęstował się darmową kiełbaską. Na Twitterze napisał wręcz: "ukradzione nie smakuje, więc nie skorzystałem". Tylko dlaczego kiełbaski na rodzinnym pikniku miałyby być kradzione?