Jednak funkcjonowanie więzienia na wyspie było kosztowne - mniej więcej trzykrotnie droższe niż w przypadku innych amerykańskich więzień . Przynajmniej tak szacowano w latach 60., rozważając jego zamknięcie. Inne problemy: szybka degradacja budynków pod wpływem morskiej wody i kosztowne naprawy. Do tego dochodziła konieczność transportowania jedzenia i wody pitnej. Ucieczka z 1962 roku stanowiła impuls do namysłu nad przyszłością tej instytucji. Rok później Alcatraz zamknięto .

Ale choć aligatory mające pilnować nowego obozu dla imigrantów stały się symbolem tego przedsięwzięcia, to nie one wydają się najbardziej kontrowersyjne. Obóz zbudowano tak, by mógł pomieścić nawet 3 tys. zatrzymanych. Składa się z szeregu białych namiotów. W środku umieszczono klatki z siatki ogrodzeniowej. Każda z nich pomieści 32 więźniów na piętrowych łóżkach.

Działania administracji mają nie tylko odstraszać. Chodzi również o to, by wyborcy Trumpa zobaczyli wyraźne efekty jego działań . Muszą zatem być widowiskowe, przyciągające uwagę i dające satysfakcję tym, którzy od lat uznawali, że sprawy w USA idą w złym kierunku. Ponowne otwarcie prawdziwego Alcatraz mieści się w podobnej logice.

Wyspę, która od dekad funkcjonuje jako jedna z kluczowych atrakcji turystycznych w tym regionie i co roku przyciąga ponad milion turystów. Jeśli Trump postanowi doprowadzić swój pomysł do końca, ten ruch turystyczny ustanie, a zabytkowe budynki najprawdopodobniej zostaną zburzone. Zwłaszcza jeśli wdrożony zostanie maksymalistyczny plan budowy wielkiego kompleksu więziennego, którego koszt szacowany jest na dwa miliardy dolarów.

Koszty funkcjonowania na wyspie, które przed 60 laty doprowadziły do zamknięcia Alcatraz, prawdopodobnie jeszcze wzrosły. Na przykład ścieków nie można by już spuszczać wprost do zatoki, trzeba by je transportować na stały ląd. Kosztowna będzie również sama budowa, ze względu na konieczność transportowania materiałów drogą morską, ale nie tylko. W końcu pierwotne Alcatraz szybko zaczęło przegrywać walkę z niesprzyjającym morskim klimatem.