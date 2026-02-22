Marta Kurzyńska, Interia: Kto to może być tą prawdziwą wyborczą lokomotywą, o której mówi prezesJarosław Kaczyński?

Radosław Fogiel, PiS: - Gdy patrzę na polityków Prawa i Sprawiedliwości, to widzę praktycznie same lokomotywy. Oczywiście różne lokomotywy ciągną różne składy.

A kto ciągnie najlepszy skład? Morawiecki, Czarnek, Jaki, Bocheński, Bogucki? Wśród tych osób jest kandydat na premiera?

- Mam swoje typy, ale ich nie zdradzę. Jest wielu potencjalnych kandydatów.

Czyli klęska urodzaju. Dlatego prezes postanowił przerwać wewnętrzne spekulacje?

- Czas zakończyć tę wewnętrzną dyskusję. Mam nadzieję, że ci, którzy nie zostaną wskazani, nie odbiorą tego osobiście. Potrzeba konkretnej osoby do wykonania konkretnego zadania.

Coś mi podpowiada, że odbiorą.

- Emocje oczywiście są duże. Ale wszyscy w ramach Prawa i Sprawiedliwości musimy rozumieć, że to co robimy jest przede wszystkim służbą, personalne ambicje muszą zejść na dalszy plan.

A może wybór wcale nie będzie oczywisty?

- Ja bym się jeszcze nie przywiązywał wyłącznie do nazwisk, które można usłyszeć w ramach dziennikarskiego wróżenia z fusów, bo pan prezes wielokrotnie udowodnił, że kiedy trzeba, potrafi podejmować nieszablonowe decyzje. Dzięki takiej decyzji prezydentem jest Karol Nawrocki.

To nie jest tak do końca wróżenie z fusów, bo kandydaci sami się wyrywają.

- Przypomina mi się stary wywiad z Janem Marią Rokitą, który mówił, że każdy polityk powinien chcieć zostać premierem, bo jeżeli nie ma tej chęci, to po co być w polityce.

Jakoś nie słyszałam, żeby pan się zgłaszał, jak niektórzy pana koledzy.

- Każdy działa zgodnie z własnym tempem, wrażliwością i polityczną cierpliwością.

Prezes wystawia wasza cierpliwość na próbę, mówiąc: wiem, ale nie powiem?

- Ważna jest też dynamika polityczna. Jesteśmy już niemal w warunkach kampanijnych, więc oczywiście poza warstwą merytoryczną kandydatury, istotny jest moment jej ogłoszenia - to już wydarzenie, które w jakiś sposób będzie kształtowało nastroje kilkanaście miesięcy przed wyborami.

A może chce wysłać taki wewnętrzny sygnał do wszystkich osób, które mają apetyt na władzę: przestańcie już stroszyć te piórka, bo ja i tak podjąłem decyzję?

- Prezes Kaczyński powiedział bardzo jasno, że wewnętrzna dyskusja niestety osiągnęła ten poziom, w którym jest przeciwskuteczna i szkodzi nie tylko Prawu i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim perspektywom Polski, bo Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która jest w stanie stworzyć racjonalny, zdroworozsądkowy rząd, którym nie będą targać skrajności.

Buldogi po reprymendzie schowały się pod dywan. Co nie znaczy, że ich walka ustała.

- Dyskusja sama w sobie jest naturalna. Zwłaszcza w tak dużej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, która, co oczywiste, ma różne skrzydła. Jedne skupione bardziej na kwestiach światopoglądowych, inne na kwestiach gospodarczych, rozwojowych.

Dyskusja tak, ale nie słowne przepychanki. Czy panu nie wstyd za kolegów, których prezes musi ganić jak małych chłopców, żeby się uspokoili?

- Wolę się wstydzić za siebie, niż za innych, chociaż staram się oczywiście unikać do tego okazji. Uspokojenie sytuacji w partii było potrzebne i stąd te decyzje.

Nie jest już też tajemnicą, że iskrzy na linii Mariusz Błaszczak - Michał Dworczyk. Wyciekła korespondencja z prywatnej grupy. Nie uczycie się na błędach Polski 2050?

- Rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby tajemnica korespondencji została zachowana, a dyskusje wewnętrzne takimi pozostawały.

Jest spór pokoleniowy w Prawie i Sprawiedliwości? Biorąc pod uwagę słowa, jakimi określił ostatnio Ryszard Terlecki Sebastiana Kaletę?

- Proponowałbym, żeby zgodnie z wezwaniem prezesa Kaczyńskiego spuścić zasłonę milczenia na tę całą dyskusję. Nie sądzę, żeby to była kwestia sporu pokoleniowego, wiemy, że warto zarówno czerpać z doświadczenia polityków o nieco dłuższym stażu, jak i dawać szansę tym młodszym.

A może ci bardziej doświadczeni, mówię tutaj o Ryszardzie Terleckim, po prostu czują to, że obrona Zbigniewa Ziobry to topienie Prawa i Sprawiedliwości?

- Sytuacja, w której obywatel Polski uzyskuje azyl polityczny w kraju Unii Europejskiej, jest przede wszystkim bardzo niedobra z punktu widzenia Polski. Znaczy to, że zgodnie z międzynarodowymi procedurami uznano, że Zbigniew Ziobro nie ma w Polsce szans na uczciwy proces, że jest to element prześladowania pozycji.

Rządzący mówią, że jednak z jakiegoś powodu Zbigniew Ziobro uciekł nie do innego europejskiego kraju, tylko na Węgry Wiktora Orbana.

- Rządzący mogliby tę butę nieco okiełznać, bo nie dość, że doprowadzają do sytuacji, w której polscy obywatele dostają azyl polityczny, to jeszcze chcieliby dyktować, gdzie o ten azyl mają wnioskować, a to już jest naprawdę buta godna Łukaszenki.

Ale nawet część waszych polityków uważa, że Zbigniew Ziobro nie powinien uciekać.

- To już osobista decyzja każdego, choć nikomu nie życzę, żeby przed taką stawał. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby Tusk oddał władzę.

Pod górkę chyba mają też ci, którzy znaleźli się na czarnej liście prezesa?

- Nie słyszałem o liście...

Bo może pana na niej nie ma, w przeciwieństwie do Michała Dworczyka, Jacka Kurskiego i Sebastiana Kalety.

- Absolutnie nie stawiam się w roli dyscyplinującego kogokolwiek, mówię to również do siebie: myślę, że wszyscy powinniśmy wziąć głęboki oddech, policzyć do dziesięciu i skupić się na tym, co jest najważniejsze, co przed nami.

A do ilu powinni policzyć politycy Polski 2050?

- Być może co najmniej do 2050. Przynajmniej zajmą się czymś bardziej konstruktywnym niż to, co robią ostatnio.

Co, umówmy się, was specjalnie nie martwi.

- To jest bardzo szybka i brutalna lekcja polityki dla samego Szymona Hołowni i wielu jego współpracowników. Donald Tusk pewnych rzeczy nie wybacza i to, że Szymon Hołownia próbował momentami wybijać się na niezależność, zapadło mu w pamięć. Przede wszystkim fakt, że nie zgodził się na to, co sam nazwał zamachem stanu i przeprowadził zgodnie z procedurą konstytucyjną zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego. Myślę, że tego Tusk mu nie daruje i dlatego rozbija mu partię.

Donald Tusk rozbija partię rękoma rozłamowców?

- Jestem przekonany, że polityczne sprawstwo kierownicze w tej sprawie należy do Donalda Tuska. On przecież wysyłał takie sygnały. Ostentacyjnie sztorcował Katarzynę Pełczyńską - Nałęcz na posiedzeniu rządu, sugerował, że woli Paulinę Hennig - Kloskę. Widać, że próbował wobec Polski 2050 stosować metodę dziel i rządź, tworząc "frakcję platformerską".

Zaczęliście polityczne łowy?

- Ja bym chciał, żeby politycy Polski 2050 zdecydowali się przejść na jasną stronę mocy. To nie jest kwestia kuszenia. Dla każdego, kto poważnie traktuje obecność w polityce i rzeczywiście zależy mu na Polsce, kusząca powinna być przede wszystkim perspektywa zakończenia tych fatalnych rządów.

Ale czy chodzicie i mówicie, że macie taką kuszącą propozycję?

- Myślę, że oni to wiedzą, ale mogę również za państwa pośrednictwem zaapelować: Można zejść z tej złej ścieżki.

Będziecie szukać nowej większości?

- Byłoby świetnie, gdyby się znalazła w Sejmie większość do utrącania najgorszych rozwiązań, a najlepiej do konstruktywnego wotum nieufności, które wyłoniłoby rząd techniczny, a ten przygotowałby nas po prostu do wyborów. To może być pewien moment dziejowy, jeżeli tylko ci posłowie znajdą w sobie odwagę, determinację i poczucie odpowiedzialności.

A widzi pan tam takich odważnych?

- Myślę, że kolektywna odwaga byłaby tutaj wskazana.

Widzę, że się pan nie rozdrabnia? Przyjmiecie cały klub?

- Na stronę światła? Oczywiście.

Zdziwi się pan, jeśli prezydent nie zawetuje ustawy o SAFE?

- Pan prezydent jako głowa państwa jest w wyjątkowej sytuacji, pełni rolę zwierzchnika sił zbrojnych, w związku z czym będzie musiał przeanalizować wszystkie za i przeciw w różnych kontekstach, również rozważyć scenariusze na przyszłość w sytuacji zawetowania lub niezawetowania.

Pojawiają się głosy, że Karol Nawrocki stoi przed najtrudniejszą jak dotąd decyzją.

- Mam nadzieję, że pan prezydent usłyszy argumenty, których używaliśmy w tej debacie. A ją samą warto sprowadzić na ziemię. Donald Tusk próbuje z tego zrobić kolejną kwestię podziału, kłamliwie sugerując, że to dyskusja o tym, czy bronić Polski, czy nie bronić, czy wzmacniać polską armię, czy nie wzmacniać.

Jeśli mówimy o pieniądzach na obronność, to nie jest to dyskusja właśnie o tym?

- Właśnie nie - to jest dyskusja o sposobie finansowania. Nikt dziś nie kwestionuje konieczności wzmacniania naszej obronności. Nawet Lewica, nawet Barbara Nowacka, że przypomnę pewien spot z udziałem jej i Janusza Palikota. To co robi Donald Tusk, to jest narracja dla ćwierćinteligentów i przykre, że on tak ocenia Polaków.

Co wam się nie podoba w sposobie finansowania?

- To próba stworzenia KPO 2.0, jeśli chodzi o mechanizm warunkowości. Ma powstać mechanizm blokady środków z powodów czysto politycznych.

I uważa pan, że to mógłby być element kampanijnej waliki politycznej?

- To do tego się sprowadza, żeby stworzyć narzędzie, którym będzie można wpływać na wyniki wyborów w Polsce. Na coś takiego nie można się godzić.

A co wy proponujecie w zamian?

- Zupełnie racjonalną analizę i dyskusję bez szantażów moralnych, których próbuje rząd. Proponujemy, żeby korzystać z istniejących mechanizmów finansowania. Przypomnę, że rządzący nie byli w stanie wykorzystać dwudziestu miliardów złotych, które już były na kontach funduszu wsparcia sił zbrojnych. To nie jest problem z pozyskiwaniem pieniędzy, to jest problem z tym, że oni ich nie potrafili wydawać. Obiecuje się nam, że to tania pożyczka, ale nie ma gwarancji - oprocentowanie dotychczasowych obligacji UE na to nie wskazuje, do tego jeszcze ryzyko kursów. Ponadto środki SAFE w znacznym stopniu mają zastępować fundusz wsparcia, zamiast być dodatkowym źródłem finansowania - niechby wtedy nawet ograniczonym do produkcji "europejskiej".

To jak wygląda polska armia i jej zasoby to składowa działań wielu rządów i wielu lat zaniechań.

- Ale to Prawo i Sprawiedliwość stworzyło mechanizmy umożliwiające pierwsze od lat poważne wzmocnienie polskiej armii. Przede wszystkim trzeba wspierać i wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy. Ale wojsko musi mieć też możliwość wyboru każdego dostępnego sprzętu. To nie może być jak słynny slogan Henry`ego Forda, gdy produkował Forda T: "Możesz go mieć w dowolnym kolorze pod warunkiem, że jest to kolor czarny". W ramach SAFE mówimy żołnierzom, że mogą mieć dowolny sprzęt pod warunkiem, że jest na krótkiej liście zaaprobowanej przez Komisję Europejską.

Rozmawiała Marta Kurzyńska

