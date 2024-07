Najpierw w 12, później w cztery minuty miała według MEN skończyć się pula pieniędzy na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Minister Barbara Nowacka stwierdziła, że jest to "miarą sukcesu programu". Innego zdania są te osoby, które dwa razy próbowały wprowadzić wnioski do systemu. Bez sukcesów. Interii opowiadają o tym, jak ministerialne miliony znikały w sekundy. W niektórych miejscach pieniędzy miało już nie być zanim pojawiła się możliwość złożenia wniosku. MEN wyjaśnia, jak do tego doszło.