Senator bez licencji udaje pilota na zdjęciach

Senator tłumaczy: Byłem pasażerem

Kiedy zapytaliśmy polityka o usunięcie publikacji, stwierdził, że nie chciał "niepotrzebnych komentarzy". Czy faktycznie wsiadł za stery bez odpowiednich uprawnień? - Jako pasażer, to był drugi lub trzeci lot awionetką w moim życiu. Leciałem z pilotem. Nie pilotowałem, tylko sobie usiadłem (za sterem - red.) - tłumaczy nam Bogucki. Chciałem również nadmienić, bo wiem o doniesieniach na ten temat, absolutnie nie mam nic wspólnego z banerem "Do Berlina!" - dodaje (samolot z takim banerem latał nad uczestnikami marszu opozycji - przyp. red.).

Senator zaznaczył, że choć nigdy nie było go stać na własny samolot, to o lataniu marzył już w czasach liceum. - Nie miałem jednak szczęścia, nie było wówczas cywilnych szkół, a do Ludowego Wojska Polskiego się nie wybierałem. Rok po tym, jak poszedłem do szkoły, Rzeszów uruchomił taką możliwość - usłyszeliśmy od polityka PiS.

- Dzieci wiedziały o mojej pasji, więc jakiś czas temu zafundowały mi prezent na urodziny - opowiada senator, któremu latorośle sprezentowały lot nad Warszawą.

Dlaczego marzenia o pilotowaniu samolotów prysnęły jak mydlana bańka, nawet w dorosłym życiu? Polityk uważa, że 64 lata to już za późno na robienie kursu pilotażu. - Trzeba mieć później pomysły, żeby to wykorzystać. Koszty latania nie są najtańsze, chociaż stawki przelotowe może nie są szokujące - kończy senator PiS.

Jakub Szczepański