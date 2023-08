Do tej pory Grzegorz Schetyna zasiadał w Sejmie przez ponad ćwierć wieku. Po ogłoszeniu decyzji Donalda Tuska wiadomo, że to koniec jego kariery jako posła. Teraz będzie się bił o Senat w okręgu nr 7, który obejmuje matecznik byłego szefa PO, czyli Wrocław: – Do izby wyższej idziemy w kilkanaście osób, byłych posłów i posłanek. Sądzę, że to będzie ciekawe doświadczenie – powiedział Interii polityk w kuluarach typowany na fotel marszałka Senatu. Podobne aspiracje miał mieć Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. W rozmowie z nami nie owija jednak w bawełnę.