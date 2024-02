Protesty rolników. "Jesteśmy marginalizowani"

Złamali Kaczyńskiego, złamią i Tuska?

Protest rolników. "Potrzeba kompromisu"

Nasz rozmówca nazywa europejską politykę Zielonego Ładu "hipokryzją". - Nam, przy 100 ha gospodarstwa, każą wyłączyć z uprawy 4 ha. W naszym regionie jeden hektar to ok. 50 tys. zł. Mamy zamrażać po 200 tys. zł, bo oni tak chcą? - zastanawia się Martyn. - Z drugiej strony, z Ukrainy wszystko idzie szerokim strumieniem . Do tego produkcja, środki dozwolone i nie. Na wschodzie tego nie ma, a ich produkt ma być równy z naszym zbożem - podkreśla.

Jak przyznał rolnik z Podkarpacia, ani on ani jego koledzy nie oczekują żadnych dopłat od rządu. - To, co mają nam dać, to zwykła rekompensata. Wszystko zaczęło się jeszcze za PiS, PO nie rządziła - tłumaczy nasz rozmówca. - Rolnicy nie mają o to pretensji. Ale dzieje się to, co widać, więc trzeba coś zrobić. Nie trafia do nas tłumaczenie, że czegoś nie wolno, bo Bruksela nie pozwala. Potrzeba kompromisu - zaznacza.