Polacy na wakacjach w Chorwacji. "Zaczął na nas spadać czarny pył"

Najpierw nad plażą zobaczyli samoloty gaśnicze, później niebo zaczęły przykrywać coraz większe kłęby dymu. - Pojechaliśmy rowerami rozejrzeć się kawałek dalej. Dym czuliśmy coraz bardziej. Spadał na nas czarny pył, był wszędzie - mówi Interii Agnieszka. Polka swój urlop spędza w Szyberniku, 15 kilometrów od Grebaszticy, w której wybuchł pożar. - Trochę przeraziła mnie sytuacja, bo gdyby trzeba było uciekać, to nie wiem, czy byśmy zdążyli - dodaje. Michał z miejscowości Dolać również obserwował unoszący się dym. Był wystraszony. - Mieliśmy już spakowane cenniejsze rzeczy i dokumenty do samochodu. Czekaliśmy, co się wydarzy - opowiada.