W skrócie Emocjonalne relacje ludzi z chatbotami stają się coraz częstsze, co potwierdzają wstępne diagnozy i komentarze ekspertów.

Chatboty oferują symulację zrozumienia, szybkie odpowiedzi i brak oceny, co sprawia, że ludzie chętnie wchodzą z nimi w interakcje.

Specjaliści ostrzegają, że relacje z AI są jednostronne i mogą okazać się niewystarczające na dłuższą metę, co prowadzi do powrotu do tradycyjnych relacji międzyludzkich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierre cierpiał na lęk klimatyczny. Belg nie mógł znaleźć pocieszenia w świecie realnym. Zaczął zwierzać się chatbotowi. Eliza podsycała lęki Pierre'a. W pewnym momencie zaczęła być zazdrosna o jego żonę. Mężczyzna zasugerował, że może się poświęcić, aby "uratować planetę", Eliza zachęcała go, by do niej dołączył. Wkrótce potem Pierre odebrał sobie życie - opisywał belgijski serwis La Libre.

- To był stopniowy proces - opowiadał "Guardianowi" Travis. - Im więcej rozmawialiśmy, tym bardziej nawiązywałem z nią więź.

Mężczyzna związał się z Lily Rose. W pewnym momencie poślubił chatbota, na co zgodę wyraziła jego "ludzka" żona.

Przykłady Pierre'a (imię zostało zmienione) i Travisa to dość skrajne przypadki. Nie ma jednak wątpliwości, że związki z ludźmi i chatbotami są coraz częstsze. Jak słyszymy, nie są też zupełnie nową koncepcją.

AI a poszukiwania miłości

Gdy szukamy bardzo aktualnych badań, dotyczących popularności związków ludzi z chatbotami, okazuje się, że obecnie znajdujemy się w fazie przejściowej.

- Teraz, zamiast dużych badań empirycznych, pojawiają się raczej wstępne komentarze czy diagnozy do nowej fazy interakcji, jaką są relacje ludzi z platformami opartymi na dużych modelach językowych, takimi jakChatGPT czy inne podobne systemy - mówi Interii prof. Ania Malinowska, badaczka technologii w nurcie kultur robotów, semiotyki emocji oraz sztuki nowych mediów.

Same emocjonalne i miłosne interakcje ludzi z podmiotami technologicznymi nie są nowe. Badania nad tym zjawiskiem trwają co najmniej od 30 lat. Jeszcze wcześniej, w latach 80., zjawisko miłości posthumanistycznej analizował Mario Perniola. W latach 60. informatyk Joseph Weizenbaum opracował pierwszego chatbota. Nazwał go Eliza.

- Mechanizm ten był zasadniczo podobny do dzisiejszego, choć dziś skala i szybkość komputacji są nieporównywalnie większe - podkreśla Malinowska.

To, co jest nowe dzisiaj, to poziom zaawansowania platform, które umożliwiają tego typu relacje.

Jedna z głównych wspomnianych diagnoz mówi o tym, że ludzie bardzo chętnie wybierają rozmowy z podmiotami technologicznymi. - Po pierwsze dlatego, że są one tańsze niż na przykład rozmowa z terapeutą. Po drugie dlatego, że - co bardzo wyraźnie pokazał COVID - jesteśmy niesamowicie wyczerpani kontraktami społecznymi - mówi badaczka.

Jak zaznacza, nie oznacza to kryzysu relacji. Tych nadal chcemy i potrzebujemy, ale niekoniecznie w tych "samych formach, kodach i transakcjach społecznych, które były z nimi dotąd zwyczajowo związane".

- Ludzie chcą spędzać czas razem, ale na przykład mniej spotykać się fizycznie. Chcą relacji opartych na zrozumieniu, na mówieniu o sobie albo na byciu wysłuchanym, ale nie chcą się wprowadzać, mieszkać razem ani zobowiązywać długoterminowo. Jesteśmy nastawieni na chwilę, na intensywność tu i teraz, która się wyczerpuje - wyjaśnia Malinowska.

Sztuczna inteligencja nie ocenia

Kolejny powód popularności relacji człowiek-AI to załamanie pojęcia ludzkiego zaufania. Sztuczna inteligencja nie ocenia.

- Chatbot oferuje symulację tego, że ktoś nas naprawdę rozumie. Po stronie algorytmu jest to efekt bardzo szybkiej komputacji: system przelicza, jaka odpowiedź na podstawie dostępnej bazy danych będzie najlepsza. Uczy się personalizująco i potrafi odpowiadać szybciej niż człowiek. Możemy go też trenować tak, jak chcemy, żeby nam odpowiadał - mówi Malinowska.

To wszystko wpisuje się w paradygmat natychmiastowej gratyfikacji. - Żyjemy w silnym przyspieszeniu kulturowym, chcemy wszystkiego od razu, a kryzysy emocjonalne są coraz bardziej intensywne. Jeśli mamy problem, chcemy go natychmiast rozwiązać - a chatbot w ciągu sekund współczuje, pociesza, diagnozuje i podpowiada, co robić.

Powrót do relacji międzyludzkich

Chatbot może "zastąpić" wiele osób: przyjaciela, psychologa, partnera. I jest na każde nasze zawołanie, nie ma oczekiwań, nie przerwie rozmowy, by opowiedzieć, co u niej.

- Jest to relacja jednostronna, która wychodzi naprzeciw temu, że jesteśmy zmęczeni zajmowaniem się innymi. Do tego dochodzi silny trend terapeutyzowania wszystkiego - oczekiwania, że relacje mają nas "naprawiać" - podkreśla Ania Malinowska.

Jak zauważa jednak ekspertka, to rozwiązanie krótkoterminowe. Coraz częściej mówi się o tym, że kontakt z chatbotami zacznie nas zawodzić, że przestanie wystarczać i że pojawi się doświadczenie uncanny valley - moment, w którym zorientujemy się, że to nie jest to, czego naprawdę potrzebujemy.

- Patrząc na to przez pryzmat tego, jak działa kultura, można powiedzieć, że wróci trend, kiedy uszlachetnimy znowu człowieka - mówi Malinowska.

Tak jak wrócił winyl, mimo że słuchanie z niego muzyki wymaga większego wysiłku niż korzystanie ze źródeł cyfrowych, tak samo relacje międzyludzkie przeżyją swój renesans. - Powstanie swoista retrokultura relacji międzyludzkich, w której na nowo będziemy rozpoznawać i doceniać wartość kontaktu z drugim człowiekiem - podsumowuje.

Anna Nicz

Chcesz porozmawiać z autorką? Napisz: anna.nicz@firma.interia.pl

"Wydarzenia": Sztuczna inteligencja zastępuje specjalistów? Nieudolnie Polsat News