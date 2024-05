Niepokojący incydent z udziałem prezydenckiej kolumny. Pałac chce wyjaśnień

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem w Wielkopolsce. Tuż przed godz. 21 prezydencka kolumna przejeżdżała przez miejscowość Krzewiata w powiecie kolskim. Wtedy w stronę aut poleciała petarda hukowa. - Wybuchła zaledwie parę metrów od prezydenckiego samochodu. Osoby znajdujące się w kolumnie odczuły jej wybuch - przekazał informator Interii z Pałacu Prezydenckiego.

- Mieliśmy do czynienia z użyciem środków pirotechnicznych i sprowadzeniem zagrożenia dla bezpieczeństwa przemieszczającej się kolumny. Tłumaczenia sprawcy dotyczące płoszenia ptaków są niedorzeczne - uważa jeden z bliskich współpracowników Andrzeja Dudy. - Po wydarzeniach na Słowacji i ciągłych doniesieniach o rosyjskich działaniach w Europie, każdy tego rodzaju incydent powinien budzić zaniepokojenie i być przedmiotem analizy służb - podkreśla.

Prezydent chce "przeglądu procedur bezpieczeństwa"

Jak usłyszeliśmy, prośba Pałacu Prezydenckiego "z całą pewnością" spotka się z pozytywną reakcją koalicji rządzącej . - Jeśli otoczenie prezydenta zwróci się z taką prośbą, z całą pewnością zostanie potraktowane poważnie - deklaruje Maria Janyska z PO, szefowa sejmowej komisji spraw wewnętrznych. - Ochrona osób pełniących funkcje publiczne, zwłaszcza te najwyższe, jest niezwykle istotna. W tym przypadku mamy do czynienia z głową państwa - dodała.

Nasi rozmówcy z PO zauważają też, że procedury bezpieczeństwa były już weryfikowane przez ministra Tomasza Siemoniaka po niedawnym zamachu na premiera Słowacji, Roberta Ficę . Niemniej nie jest to większą przeszkodą, aby jeszcze raz przyjrzeć się obowiązującym normom działania służb.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić raz jeszcze - przekazał Interii Konrad Frysztak, wiceszef sejmowej komisji spraw wewnętrznych. - W tym konkretnym przypadku wydaje się, że to wybryk chuligański, ale należy wyciągać wnioski z takich sytuacji. Osoby chronione muszą być bezpieczne. To nie jest kwestia bezpieczeństwa wyłącznie tych ludzi, ale naszego państwa - dodał.