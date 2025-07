- To człowiek, który jest absolutnie niepoważny i to smutne dla naszego państwa, że tacy ludzie pełnią takie funkcje - komentuje Moskal.

- Patrząc na Donalda Tuska i na to, jaki to jest poziom szaleństwa w ostatnich miesiącach, to nie zdziwiłoby mnie, gdyby na ministra sprawiedliwości powołał konia. Mieliśmy takie przypadki w historii. Był już jeden rudy szaleniec, który do takich rzeczy doprowadzał i najwyraźniej nasz premier również chce swoje cesarstwo podpalać - mówi polityk, nawiązując do legend o rządach rzymskich cesarzy. Kaligula miał uczynić swojego ulubionego rumaka senatorem, a Neron miał potajemnie wysłać swoich ludzi, by podpalili Rzym.