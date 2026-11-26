Nowoczesne laboratoria, innowacje poprawiające jakość życia, opowieści o gigantycznych sukcesach biznesowych - taki wyidealizowany obraz Doliny Krzemowej przekazują nam techlordowie.

Jednak w cieniu gigantycznych serwerowni i miliardowych wycen wyrosła ideologia, która z klasycznym postępem ma niewiele wspólnego.

Ciemne oświecenie (Dark Enlightenment), zwane również neoreakcją, to prąd myślowy łączący w sobie skrajny libertarianizm, autorytaryzm oraz bezkrytyczny optymizm technologiczny. Został sformułowany na początku poprzedniej dekady przez filozofa Nicka Landa oraz programistę Curtisa Yarvina (znanego w sieci jako Mencius Moldbug).

Ta niszowa doktryna nie potrzebuje jednak masowych marszów ani partii politycznych.

Ciemne oświecenie to pogląd skrojony pod globalną mikroskopijną elitę dążącą do wszechwładzy nad światem

Jak wskazuje politolog dr Michał Zabdyr-Jamróz, ideologia ciemnego oświecenia nie ma żadnych szans na wejście do głównego nurtu. W tym sensie, że nie stanie się szerzej wyznawanym poglądem reprezentowanym w parlamencie, konkretną szkołą filozoficzną czy podejściem konstytucjonalnym.

- Choć te poglądy mogą pojawiać się w środowiskach intelektualistów (jak Nick Land) i trafiać do pewnych kręgów władzy, to nadal pozostaną one bardzo niszowe - mówi ekspert.

Brak zaplecza parlamentarnego nie przeszkadza jej jednak w wywieraniu przemożnego wpływu na najpotężniejsze postacie współczesnego biznesu technologicznego i nie tylko - na poglądy głoszone przez Yarvina powoływał się choćby wiceprezydent USA J.D. Vance.

Ciemne oświecenie i technologiczna monarchia

Dlaczego poglądy reprezentowane przez myślicieli takich jak Nick Land zyskały tak wielką popularność w elitarnych kręgach Doliny Krzemowej?

- Jest to ideologia z założenia uszyta wyłącznie na miarę i potrzeby techno-oligarchów z Doliny Krzemowej, którzy doszli do władzy dzięki ogromnej kumulacji kapitału i władzy ekonomicznej - tłumaczy dr Michał Zabdyr-Jamróz.

- To pogląd skrojony pod globalną mikroskopijną elitę dążącą do wszechwładzy nad światem - dodaje.

Jedną z czołowych postaci powiązanych z tym środowiskiem jest Peter Thiel - inwestor podmiotów takich jak Facebook czy OpenAI. To również członek wpływowej grupy określanej mianem "mafii PayPal" oraz biznesmen, który w 2016 roku wsparł finansowo i politycznie kampanię prezydencką Donalda Trumpa.

Zobacz również: Świat Jak tajna operacja na drugim końcu świata uderzyła w czułe struny Polaków Justyna Kaczmarczyk

Wizja porządku społecznego proponowana przez zwolenników neoreakcji stanowi zamach na fundamenty demokracji liberalnej.

- To połączenie skrajnie hierarchicznej monarchicznej czy feudalnej wizji porządku społecznego z optymizmem technologicznym, a nawet transhumanizmem. Jest to ideologia wroga demokracji i równości wobec rządów prawa - tłumaczy ekspert.

Dążenia tych środowisk, jak podkreśla, nie sprowadzają się jedynie do teorii. To próba zbudowania ładu, w którym władza koncentruje się w rękach kilku dysponentów technologii i kapitału.

Cel: zniszczyć katedrę

W słowniku teoretyków ciemnego oświecenia występuje kluczowe pojęcie, stanowiące synonim ostatecznego wroga: "katedra".

Pod tą nazwą kryje się wykształcona, profesjonalna klasa menedżerska, służba cywilna, sędziowie, akademicy oraz dziennikarze - wykształceni eksperci, którzy pracują głównie w oparciu o swoją wiedzę.

- Urzędników z tej kategorii należy wyraźnie odróżnić od samych polityków, a menedżerów sektora prywatnego - od udziałowców i prezesów-założycieli monopolistycznych gigantów technologicznych - wyjaśnia politolog.

Wspomniany Curtis Yarvin w przeszłości postulował, by w Stanach Zjednoczonych wprowadzić plan "RAGE" (retire all government employees, czyli "zwolnić wszystkich pracowników rządowych").

Lata później, w styczniu 2025 roku Donald Trump powołał do życia DOGE (Departament Efektywności Rządowej), czyli inicjatywę, na czele której stanął właściciel Tesli Elon Musk. Jej celem było właśnie zrestrukturyzowanie amerykańskiej administracji.

Katedra jako fundament praworządności

Dlaczego to właśnie "katedra" stała się obiektem ataku wyznawców ciemnego oświecenia?

Jak tłumaczy dr Michał Zabdyr-Jamróz, dzięki swojej wiedzy i kompetencjom ta grupa dysponuje realną władzą, pozwalającą na przełamywanie samowoli klasy udziałowców i polityków.

- Katedra czasem grzeszy pychą i nie jest całkiem nieprzekupna, ale przyznać trzeba, że stanowi ona fundament praworządności. W tym egzekwowania praw pracowniczych, regulacji antymonopolowych czy ochrony konsumentów, np. dopuszczania bezpiecznych leków do obrotu - mówi.

- Kluczowa jest tu idea niezależnej służby cywilnej, sędziów i urzędników powoływanych według klucza merytorycznego, a nie lojalności partyjnych. Do katedry zaliczają się także media patrzące politykom na ręce. Właśnie dlatego ta katedra jest znienawidzona przez techno-oligarchów, libertariańskich biznesmenów niechętnych jakimkolwiek regulacjom - wyjaśnia.

Dla oligarchów oraz polityków dążących do władzy despotycznej idealną sytuacją jest brak konieczności liczenia się z ekspertami od prawa, zdrowia publicznego czy praw pracowniczych.

Profesjonalna klasa menedżerska, jak tłumaczy politolog, sięga korzeniami służby cywilnej z czasów renesansu i oświecenia, stanowiąc rdzeń historycznej klasy średniej - ludzi zdobywających stanowiska decyzyjne dzięki wykształceniu i własnej pracy.

Niezależność profesjonalistów oraz ich zdolność do wymuszania przestrzegania prawa stanowią jedyną barierę przed nieorganiczną władzą kapitału.

Dla libertariańskich biznesmenów, niechętnych jakimkolwiek regulacjom antymonopolowym czy pracowniczym, instytucjonalna ochrona praw obywatelskich jest przeszkodą.

Sztuczna inteligencja jako narzędzie detronizacji ekspertów

Dążenie techno-oligarchów do bezwzględnego przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji zyskuje zupełnie nowy, groźny wymiar. Nie chodzi tu jedynie o automatyzację powtarzalnych prac czy optymalizację procesów biznesowych.

Jak wskazuje dr Michał Zabdyr-Jamróz, dążenie do rozwoju sztucznej inteligencji ma wyraźny cel. Chodzi o zastąpienie ludzi posiadających dotychczas unikalne umiejętności techniczne, analityczne i poznawcze.

- Dla oligarchów oraz polityków dążących do władzy despotycznej idealną sytuacją jest brak konieczności liczenia się z ekspertami od prawa, zdrowia publicznego czy praw pracowniczych - mówi.

- Liczą oni na to, że sztuczna inteligencja zastąpi zdolności analityczne katedry, żeby łatwiej było realizować im skomplikowane przedsięwzięcia, bez polegania na "wykształciuchach", którzy mogliby mieć jakieś własne poglądy czy zasady etyczne - dodaje ekspert.

Algorytm nie zadaje pytań etycznych, nie powołuje się na konstytucyjną praworządność ani nie domaga się przestrzegania praw pracowniczych.

Wyeliminowanie ludzkich ekspertów i zastąpienie ich podatną na kontrolę sztuczną inteligencją ma otworzyć drogę do sprawowania władzy absolutnej.

Wojna informacyjna i mroczny sojusz z populizmem

Choć ciemne oświecenie z definicji pozostaje ideologią elitarną, jej zwolennicy doskonale rozumieją, że do demontażu demokratycznych instytucji potrzebne są masowe narzędzia inżynierii społecznej. Takie jak dezinformacja.

Jak zauważa dr Zabdyr-Jamróz, trend wykorzystywania technik manipulacyjnych w sieci, "wymierzony w szczególności w rekrutację i kooptację młodych mężczyzn", rozpoczął się już dekadę temu.

- Strategię tę zaplanował i zorganizował Steve Bannon, czyli dawny główny strateg Donalda Trumpa, który rekrutował graczy komputerowych, wyzwalając w nich frustrację przeciwko kobietom i mniejszościom rasowym oraz ukierunkowując ją politycznie - tłumaczy politolog.

Przykładem praktycznego zastosowania tej machiny dezinformacyjnej stała się kampania przed referendum w sprawie Brexitu oraz afera Cambridge Analytica.

- Bannon wykorzystał inżynierów IT wypożyczonych od Petera Thiela oraz narzędzia analityczne do publikowania targetowanych reklam na Facebooku, aby wpłynąć na wynik referendum - przypomina ekspert.

Taktyka ta polegała na praktycznym bombardowaniu odbiorców kłamstwami, aby przeciwnicy nie nadążali z ich sprostowaniem.

- Pokazuje to wyraźny sojusz populistycznego skrzydła MAGA, techno-oligarchów oraz amerykańskiej prawicy religijnej, łączących siły m.in. w dyskursie antykobiecym i dążeniu do powrotu do tradycyjnego modelu rodziny - wskazuje politolog.

Ciemne oświecenie wykorzystuje dezinformację - wszak chodzi o podważanie zaufania do oficjalnych źródeł wiedzy czy instytucji państwowych.

Skoncentrowane narzędzi wpływu na opinię publiczną w rękach jednej tylko grupy stanowi tu duże zagrożenie.

Ciemne oświecenie z ciekawostki internetowej stało się projektem polityczno-technologicznym, w którym algorytmy służą do realizowania bardzo starych dążeń: skupienia nieograniczonej władzy w rękach nielicznych.

Anna Nicz

Chcesz porozmawiać z autorką? Napisz: anna.nicz@firma.interia.pl



