Lewicy nie wyszło z Finlandią, ale politycy nie składają broni

Jakub Szczepański Tylko w Interii

"Finlandia pomoże Polkom w legalnej i darmowej aborcji" - na początku marca zadeklarowała Nowa Lewica. Po wyborach wiadomo już, że ta obietnica jest nie do zrealizowania. Sanna Marin poniosła wyborczą porażkę, zaś rządy obejmuje centroprawica. Co z obietnicami polskich polityków? - Na pewno będziemy dyskutowali z władzami innych państw, czy jest do powtórzenia scenariusz belgijski. W Belgii rząd wyasygnował specjalny fundusz dla kobiet, żeby mogły bezpiecznie przerwać ciążę - powiedział Interii Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.

Zdjęcie Od lewej: Sanna Marin i Petteri Orpo / Heikki Saukkomaa/Lehtikuva Oy / East News