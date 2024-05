Dwudniowa wizyta to pierwsza zagraniczna podróż Putina odkąd został zaprzysiężony na swoją kolejną, piątą kadencję prezydenta Rosji.

Nowy porządek świata?

We wspólnym oświadczeniu liderzy Chin i Rosji ogłosili nowy rozdział we wzajemnych stosunkach , które już w lutym 2022 roku nazwali "partnerstwem bez granic". Skrytykowali też globalną politykę USA, swojego głównego rywala, i zdominowany przez Zachód światowy porządek. Przeciwstawili mu wizję wielobiegunowego ładu, w którym Chiny i Rosja odgrywałyby kluczową rolę.

Jak podały agencje informacyjne, chiński przywódca miał powiedzieć gospodarzowi Kremla, że Państwo Środka jest gotowe wspólnie z Rosją dążyć do rozwoju i "odrodzenia narodowego" obu krajów.

Surowce i handel

Chińskie media: Naturalni partnerzy

Państwowy tabloid "Global Times" jeszcze przed przyjazdem Putina opublikował wywiad z ambasadorem Chin w Moskwie, Zhangiem Hanhui, który określił Rosję i Chiny jako "naturalnych partnerów". Wcześniej gazeta cytowała też kremlowskiego filozofa i propagandystę Aleksandra Dugina, który nazwał oba kraje "dwoma filarami wielobiegunowego świata". Jego zdaniem współpraca między nimi zachęci inne państwa do budowy nowego globalnego ładu.

Długoterminowy sojusz

Eksperci, których o komentarz poprosiła Interia są zgodni co do tego, że dla Władimira Putina najważniejszym celem wizyty w Chinach było uzyskanie dalszej pomocy , która umożliwi kontynuowanie ofensywy w Ukrainie.

- Putin prawdopodobnie poinformował Xi Jinpinga o sytuacji na polu walki, która ostatnio odwróciła się na korzyść Rosji . Próbuje też uzyskać więcej materialnego wsparcia, które pozwoli mu na dalsze finansowanie działań zbrojnych. W grę mogłoby wchodzić kupowanie większej ilości surowców i poszerzenie dostępu do chińskiego rynku finansowego - mówi dr Dylan Loh, specjalista od chińskiej polityki zagranicznej.

Podrzędny partner

Chociaż Xi Jinping stara się stworzyć wrażenie, że chińsko-rosyjski sojusz jest równorzędny, to w rzeczywistości Rosja, o gospodarce dziesięciokrotnie mniejszej niż chińska, jest w tym duecie słabszym partnerem.

- Zachodnie sankcje czynią z Chin niezbędnego dostawcę ważnych dla Rosjan towarów i sprzętu, ale szybko zwiększa to zależność Moskwy od Pekinu - ocenia w rozmowie z Interią dr Ian Chong, politolog z National University of Singapore. - Wydaje się, że w tej chwili Rosja godzi się na zaakceptowanie statusu podległości w stosunku do Chin - ocenia.