Radosław Sikorski w środę odwiedził Rygę, gdzie spotkał się z łotewskim prezydentem i szefem MSZ. W kolejnych miesiącach podobnych wizyt będzie więcej. W ten sposób Polska przygotowuje się do lipcowego szczytu NATO , w 75. rocznicę utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wizyta, podobnie jak przyszłe, mają swój cel również w kontekście całego Sojuszu. Jak słyszymy w kręgach zbliżonych do MSZ, polskie władze chcą przystąpić do rozmów w lipcu z silnym mandatem opartym na wspólnym stanowisku państw Europy Środkowo-Wschodniej . W tym kontekście, ponownie, szczególne znacznie zyskuje grupa Bukaresztańskiej Dziewiątki .

B9 i pomoc Ukrainie

Przez ostanie lata inicjatywa była szczególnie promowana przez Andrzeja Dudę i to obecny prezydent sformalizował powstanie wspólnej, polsko-rumuńskiej inicjatywy. Natomiast sama koncepcja pochodzi jeszcze z czasów, gdy w Belwederze mieszkał Bronisław Komorowski.

Sikorski wskazuje, że na razie pieniądze mają pracować. - Wydaje mi się, że zyski z tych aktywów trafią za niedługo na Ukrainę w postaci sprzętu i amunicji. (...) To nie jest nasze ostatnie słowo - powiedział w Rydze.

Kluczowe dla polskich władz będzie przekonanie do perspektywy Warszawy partnerów z B9. W tym celu ze swoimi odpowiednikami będzie spotykał się nie tylko Radosław Sikorski, ale równie Andrzej Duda.

Presja na Węgry

Jednak z pewnością nie wszyscy ulegną wizji wschodnioeuropejskiej koalicji. Przypomnijmy, B9 to Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry , Rumunia i Bułgaria. Wielkość grupy jest jednocześnie jej największą siłą i największym problemem . Ze wspólnym stanowiskiem liderzy innych, kluczowych państw NATO muszą się liczyć.

Dlatego Bukaresztańska Dziewiątka ma mieć również wymiar stworzenia presji na Viktora Orbana, tak by węgierski premier jeśli nie pomaga, to przynajmniej nie szkodził. I to wyzwanie w najbliższych miesiącach będzie kluczowe w polityce zagranicznej, którą mimo wzajemnych animozji wynikających z tożsamości z dwoma różnymi obozami politycznymi, będą zmuszeni wspólnie prowadzić Andrzej Duda i Radosław Sikorski.