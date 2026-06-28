- Coś go nie widać - usłyszałem na peronie Warszawy Wschodniej, gdzie w piątek zebrali się złaknieni słońca i kąpieli w wodach Adriatyku podróżni z załadowanymi walizkami. Gdy wybiła 13:41, wszyscy wypatrywali debiutanckiego w tym roku składu "Adriatic Express", który na letni okres ponownie wrócił do rozkładu jazdy PKP Intercity.

Tablica zapowiadała pierwszy w 2026 roku pociąg do Chorwacji. Na dolnym pasku informacja o wagonie prowadzonym do Kopru Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

I z kilkuminutowym opóźnieniem słynny pociąg do Chorwacji pojawił się na pierwszej stacji. Miałem szczęście, bo w moim przedziale sprzedano tylko dwa miejsca: moje i jeszcze jednego pasażera. Rozłożyłem się więc wygodnie z bagażami, a następnie rozsiadłem się w hotelu, mając perspektywę 20-godzinnej jazdy. Ale tym razem moim celem nie była Rijeka, lecz Koper.

"Adriatic Express" przejeżdża nad Wisłą w Warszawie Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

To największa zmiana, jaką wprowadził państwowy przewoźnik w tegorocznej edycji "Adriatic Expressu". Tak jak przed 12 miesiącami, pociąg prowadzi wagony do Wiednia Głównego, a także dwa do chorwackiego miasta: zwykły przedziałowy oraz z miejscami do spania. Teraz pojawił się jeszcze trzeci wagon, do wspomnianego portu w Słowenii.

Nowy pociąg PKP z Warszawy do Kopru. Jak się jedzie "Adriatic Expressem"?

Dodatkowy kierunek podróży to cała logistyczna operacja - lecz o tym za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się, jakie warunki zaoferowało PKP Intercity, aby jego klienci byli zadowoleni z czasu spędzonego w pociągu. Przedziały są sześcioosobowe i z klimatyzacją. Nie czułem skwaru, jaki panuje teraz w Polsce, chyba że wyszedłem ze składu podczas postoju rozprostować nogi.

Wnętrze przedziału w "Adriatic Expressie" Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Pozycja obowiązkowa, czyli wagon restauracyjny. Jest taki w "Adriatic Expressie", ale - wzorem zeszłego roku - jedynie na odcinku do Wiednia Zachodniego. Czas, by się posilić, planowo kończy się przed 23:00, a potem zostają przekąski i napoje sprzedawane przez obsługę wagonu sypialnego.

Z oferty menu postawiłem na kolejowego klasyka, czyli schabowego z ziemniakami i mizerią. Ale, ale - skoro w Koprze miałem być dopiero rano, chciałem szczelniej wypełnić żołądek. W Warsie spróbowałem więc jeszcze letniej nowości, czyli chłodnika z jajkiem. Mało kiedy coś z wagonu restauracyjnego mi nie smakuje i tym razem też się nie zawiodłem. Chłodnik kosztował 18 zł, a schabowy z oprawą - 44 zł.

Chłodnik pojawił się w letnim menu w wagonach restauracyjnych Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

- Dzień dobry, panie redaktorze! - przywitała się w korytarzu znajoma twarz. Poznani w pierwszym, historycznym pociągiem do Rijeki dopisali licznie i tym razem. Z różnicą, że część postawiła na powtórkę z rozrywki, a inni - jak ja - testowali połączenie do Kopru.

Rijeka popularniejsza niż Koper. Do Triestu trzeba zorganizować przesiadkę

Nawiasem mówiąc, jadących do Chorwacji było zauważalnie więcej. Może nazwa Koper nie jest jeszcze na tyle znana w naszym kraju, aby więcej osób chciało odwiedzić to miejsce? Podkreślmy, że leży on blisko granicy Słowenii z Włochami, za którą położony jest o wiele większy Triest. Wystarczy się przesiąść i po kilkudziesięciu minutach jesteśmy już na ziemi włoskiej.

Oto trasa "Adriatic Expressu" - w wersji do Rijeki i nowej - do stacji Koper INTERIA.PL

Zimą zresztą, gdy PKP Intercity potwierdzało wznowienie "Adriatic Expressu" od 26 czerwca, informowano o autobusie, jaki miałby zabierać chętnych pasażerów z pociągu do włoskiego miasta na podstawie łączonego biletu. Ostatecznie jednak coś nie wyszło i taką "ostatnią milę" trzeba organizować na własną rękę.

Opóźnienie z Warszawy zbiliśmy na Centralnej Magistrali Kolejowej, którą "Adriatic Express" jedzie w kierunku Katowic. Dalej mknie przez m.in. Tychy i Rybnik, a z Polski wyjeżdża za stacją Chałupki, meldując się następnie już w Czechach, na ważnym węźle kolejowym w Boguminie. Według rozkładu powinien tam być o 18:21, ale w województwie śląskim znów się opóźniliśmy - o całe 40 minut.

W wagonie restauracyjnym Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

A teraz wyjaśnijmy tę kolejową magię, czyli jak jeden pociąg może jechać do dwóch różnych miast. Otóż wszystko, co kluczowe, dzieje się pod osłoną nocy, a także wcześnie rano. Najpierw od składu odpinane są wagony kończące bieg w Wiedniu - dalej pociąg jedzie w wersji skróconej.

Do "Adriatic Expressu" wsiądziemy nie tylko w Warszawie INTERIA.PL

W Lublanie natomiast, największym mieście Słowenii, skład jest rozdzielany: do Rijeki i do Kopru. To czasochłonny proces, dlatego trochę tam staliśmy. Co więcej, od tego punktu na mapie polskim wagonom towarzyszyły węgierskie, jadące z Budapesztu. Różne są ponadto lokomotywy. Nasza dojeżdża wyłącznie do Bogumina, a misję przejmują od niej później elektrowozy czeski, austriacki i słoweński.

Nocna podmiana lokomotyw w Wiedniu Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Problem z lokomotywą. Za granicą Polski ponad godzinne spóźnienie

Choć wszystkim towarzyszył wakacyjny nastrój, późną nocą w wagonie do Kopru panowała względna cisza. Dało się więc wyspać, a ponadto nie było żadnych wyrywających ze snu komunikatów głosowych. To nie wszystko - choć to długa podróż to złożyło się tak, że ani razu nie sprawdzono mojego biletu. Dziwiłem się temu, bo niejednokrotnie zmieniały się drużyny konduktorskie, a nowa ekipa w pociągu zazwyczaj chce skontrolować, czy wszyscy zapłacili za transport.

Pociąg mknął ciemną nocą przez środkową Europę Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

- Piękny widok, prawda? - zapytał współtowarzysz podróży, kiedy około 6:00 rano przemierzaliśmy Słowenię. Ten widok pamiętam z wyjazdu do Rijeki sprzed roku i nie mogłem się doczekać, aż góry i wijącą się między nimi rzekę, a także urokliwe mostki, zobaczę powtórnie. Pogoda dopisała, ale nie tylko dlatego wszystkiemu mogliśmy się na spokojnie przyjrzeć.

Takie słoweńskie widoki przywitały nas o poranku Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Prędkość na końcowym odcinku trasy nie była bowiem powalająca. Gdy już dawno mieliśmy być w Koprze, wciąż sunęliśmy po torach, a licznik wskazywał 50 km/h. Do celu dotarliśmy z ponad godzinnym opóźnieniem, bo - jak dowiedziałem się od pasażera, który akurat nie spał - był problem ze sprawnym podłączeniem lokomotywy Kolei Słoweńskich.

"Adriatic Express" w Lublanie Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Gdy dochodziła 11:00, nie tylko ja miałem ochotę jak najszybciej przebrać się w kąpielowy strój i wskoczyć do wody. Raczej wszyscy - siłą rzeczy zmęczeni po nadprogramowo wydłużonej jeździe - chcieli rozpocząć urlop, kładąc się na plaży w promieniach słońca. To, że nie dojedziemy na czas, zaskoczyło niektórych śpiących dłużej. - Naprawdę to jeszcze nie Koper? - dobiegało z nutą żalu z korytarza.

Gdzie ten Adriatyk? Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Ile kosztuje bilet na "Adriatic Express"? Kto kupi wcześniej, zapłaci mniej

A gdy nastała ta wiekopomna chwila i wagon PKP Intercity zjawił się na końcowej stacji, zza drzwi buchnęła fala gorącego powietrza. Upał był spory, dookoła raczej mało cienia, dlatego wielu z podróżnych zasiadło w pobliskich restauracjach i zamówiło napoje, aby nieco się schłodzić.

"Adriatic Express" na końcowej stacji Koper Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Ja w Koprze czekałem jeszcze kilka godzin, aby dotrzeć do wspomnianego Triestu. Niestety, Flixbus w tym kierunku nie ruszał sprzed budynku dworca kolejowego. Chcąc, nie chcąc, urządziłem więc sobie 20-minutowy spacer przez to portowe miasto. Szczęśliwie autobus nie był spóźniony, a z Kopru odjechał nawet nieco przed czasem - wszyscy, którzy mieli rezerwację, zjawili się wystarczająco wcześnie, by nie musieć czekać.

Za bilet z Warszawy do Kopru zapłaciłem 194 zł. To najmniejsza stawka, która wynika z przeliczenia euro na polską walutę. Jest ona taka sama, jak w zeszłym roku, gdy jechałem do Rijeki. Sprawdziłem jednak na dzień przed wyjazdem, jak wtedy kształtowały się ceny. Wagon wyprzedany był w połowie, co sprawiło, iż było drożej - ponad 250 zł.

Historyczna tablica w pierwszym pociągu Warszawa - Koper Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

"Witamy w Koper! Dobrodošli v Kopru!" - przywitały się Koleje Słoweńskie na platformie X, gdzie wrzuciłem nagranie z koperskiego peronu. "Adriatic Express" działa w dwie strony i połączenie z Polską to także atrakcja dla Słoweńców, którzy chcieliby zobaczyć Śląsk czy naszą stolicę. Czy już na początku wakacji znajdą się chętni? To sprawdzę za niedługo.

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"Adriatic Express" kursuje do końca wakacji, sześć dni w tygodniu (wyjątkiem są soboty, gdy skład uruchamiany jest jako "Sobieski" na trasie do Wiednia). Bilety można kupić w kasie, ale i przez internet. Aplikacja PKP Intercity - co nie jest standardem na międzynarodowej trasie - umożliwia samodzielny wybór miejsca siedzącego. Bilety są tańsze, gdy decydujemy się na opcję bez możliwości wymiany i zwrotu. Jeśli chcemy się "ubezpieczyć" na wypadek zmiany planów, trzeba dopłacić nawet 250 złotych.

Z Kopru Wiktor Kazanecki, Interia

Kontakt do autora: wiktor.kazanecki@firma.interia.pl





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