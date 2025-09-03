250 km/h czy nawet 350 km/h - jak szybka ma być polska kolej dużych prędkości (KDP) zakładana w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego? Trwa o to polityczna burza między obozami premiera Donalda Tuska a prezydenta Karola Nawrockiego, co opisaliśmy w Interii. Głos zabrał m.in. członek zarządu CPK Piotr Rachwalski, który uchylił rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ceny biletów w pociągach KDP. - Moim zdaniem będą kosztować tyle, ile dzisiejsze Pendolino (w pierwszej klasie - red.). To kategoria premium. To rząd 200-300 zł między największymi miastami - wskazał.

Jak nadmienił, "będzie jednak też cała oferta pociągów nieznacznie wolniejszych, ale tańszych". - Jesteśmy w 2025 roku, a mówimy o 2032 roku. Wszystko może się zmienić. Dziś w pociągu na linii Kraków - Warszawa są klienci zarówno na bilety po około 200 zł, jak i te poniżej 100 zł. W weekendy na wszystkie brakuje biletów. Wszystko zależy od rynku. Jeśli ceny będą zbyt wysokie, do takiego pociągu nikt nie wejdzie - przekonywał Piotr Rachwalski.

Pierwsza w ramach KDP powstać ma linia "Y", zwana też "igrekiem", łącząca Warszawę, CPK i Łódź, a następnie rozwidlająca się w kierunkach na Poznań oraz Wrocław. W ramach przedstawionego w zeszłym roku projektu "Polska 100 minut" rząd Tuska założył, iż podróż koleją z Warszawy do Łodzi zajmie 38 minut, do Wrocławia - godzinę i 42 minuty, a do Poznania - godzinę i 39 minut. Oznaczałoby to, iż jadąc z Łodzi do tych dwóch ostatnich miast, spędzilibyśmy w pociągu trochę ponad godzinę. Więcej o "igreku" pisaliśmy w Tygodniku Interii.

"Polska 100 minut" - plan rządu na mapie. Widać "igrek", a także inne szlaki mające spinać sprawną koleją różne regiony kraju INTERIA.PL

Kolej dużych prędkości. Ile będą kosztować ceny biletów? Porównujemy z obecnymi

Jak przewidywania członka zarządu CPK oraz plan premiera mają się do obecnej sytuacji na torach - pod względem czasu i kosztów przejazdu? Na polskiej kolei dalekobieżnej ceny biletów są z reguły ruchome, a ich wysokość zależy chociażby od zainteresowania danym pociągiem konkretnego dnia (im mniej wolnych miejsc zostało, tym koszt jest wyższy). Dodatkowo PKP Intercity stosuje ustawowe oraz handlowe rabaty dla studentów, seniorów czy rodzin. Tak samo postępować może - ale nie musi - prywatna, czeska konkurencja dla państwowej spółki, która na krajowe relacje zacznie wjeżdżać we wrześniu.

Możemy zatem stwierdzić, ile zazwyczaj kosztują dziś bilety Warszawa - Poznań / Wrocław, a także, jakie są ich maksymalne ceny. Na rzecz tego artykułu zakładamy, że w podróż chcemy wybrać się w ciągu najbliższego tygodnia. Nie jest to jednak wskazanie "na sztywno", iż pasażer z portfela wyciągnąć musi dokładnie tyle - bo zawsze może trafić na promocję, kwalifikować się do jednej lub więcej ulg czy też opłacić swój przejazd ze sporym wyprzedzeniem, sięgającym do miesiąca. Nieco inną regułę zastosujemy dla Łodzi, ale o tym później.

Pomijamy również pociągi kategorii ekonomicznych PKP Intercity, czyli TLK oraz IC. Dlaczego? Z planowaną koleją dużych prędkości zestawiamy najszybsze, ale i - co deklaruje przewoźnik - najbardziej komfortowe pociągi rozwożące dzisiaj podróżnych po Polsce. Rzecz jasna, po wybudowaniu KDP te tańsze połączenia, łączące metropolie oraz zatrzymujące się w miejscowościach napotykanych na trasie, nie zostaną wycięte w pień, o czym wspomniał Piotr Rachwalski. Ile jednak ich będzie: tyle samo, mniej czy więcej względem 2025 roku? Na to pytanie trudno obecnie odpowiedzieć.

Koleją do Poznania oraz Wrocławia. Tyle kosztują bilety na najszybsze pociągi EIP i EIC

Tak więc pozostały nam kategorie EIP (Express Intercity Premium obsługiwane przez Pendolino) oraz EIC (Express Intercity, gdzie wysyłane są składy wagonowe, lecz są one nowoczesne, a pociąg jedzie szybko, bo ma mało stacji). Załóżmy, że z Poznania do Warszawy chcemy wybrać się na weekend, dlatego szukamy połączenia na piątek 5 września. Okazuje się, iż w rozkładzie jazdy dominują pociągi EIC, zwłaszcza te mknące z Berlina. Dystans pokonują w 2 godziny i 25 minut, a miejsce w nich, w drugiej klasie, kosztuje od 82 zł do 149 zł - zależnie od godziny (ceny sprawdzane we wtorek 2 września).

Wnętrze pociągu EIC "Panorama" Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Tańsze, a także o kilka minut szybsze są jeszcze składy EIC "Lech" i "Chrobry" (odpowiednio 90 zł i 104 zł), a popołudniowy "Bolesław Prus" kosztuje już 149 zł. Z Poznania do Warszawy kursuje również jedno Pendolino dziennie - przed 10:00, czas przejazdu to 2 godziny 19 minut, a cena biletu na ten pociąg, w przypadku najbliższego piątku, wynosi 157 zł. Zerknijmy jeszcze na pierwszą klasę: przejazd EIP to wówczas koszt 259 zł, pociągami EIC natomiast - zazwyczaj 214 zł.

Dla relacji Warszawa - Wrocław patrzymy na ofertę ważną dla soboty 6 września - skoro wcześniej analizowaliśmy początek weekendu, czyli przewozowy szczyt, teraz pora na mniej frekwencyjny dzień. Pociągi EIC: poranna "Panorama", południowa "Ślęża" oraz popołudniowy "Lech" zawiozą w niecałe 4 godziny, za co zapłacimy od 90 zł do 104 zł w drugiej klasie, a w przypadku pierwszej - od 181 zł do 214 zł. Po godz. 16:00 jedzie też Pendolino, najszybsze w tej relacji (3 godziny 37 minut), z biletami w cenach 93 zł za klasę drugą i 259 zł za pierwszą.

Łódź bez ekspresowych pociągów, ale z konkurencją dla PKP IC na trasie do Warszawy

A co z pociągami do i z Łodzi? Sęk w tym, że ani EIP, ani EIC w ogóle obecnie tam nie docierają, choć mowa o czwartej co do wielkości populacji metropolii w Polsce. Pociągi tych kategorii nie stają również w bliskich jej Koluszkach, znanej z bycia ważnym węzłem kolejowym. Co więcej, Łódź w przeciwieństwie do Poznania i Wrocławia znajduje się całkiem blisko stolicy, dlatego nierzadko zdarza się, iż ktoś jeździ pociągiem stamtąd do Warszawy raz, dwa czy nawet kilka razy w tygodniu.

Na trasie Łódź - Warszawa poza PKP Intercity jeżdżą również, utrzymujące przyspieszone połączenia, Polregio oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Przejazd z jednego miasta do drugiego zajmuje im około półtorej godziny. W składach obu regionalnych spółek nie ma klasy pierwszej, ponadto stosują one stałą cenę 36 zł za bilet normalny. Gdy jednak pasażer jeździ z Warszawy do Łodzi często, zapewne kupuje bilet długoterminowy (przykładowo miesięczny), aby zaoszczędzić.

W poniedziałek 8 września PKP Intercity natomiast obsłuży relację Warszawa - Łódź ponad 20 połączeniami, gdzie ceny biletów są rozbieżne: od 23 zł do 43 zł w klasie drugiej i między 37 zł a 53 zł w klasie pierwszej; ponadto ta spółka także oferuje bilety długoterminowe na wspomnianym dystansie. Czas przejazdu najczęściej wynosi trochę ponad godzinę, ale części składów zajmuje to ponad półtorej godziny. Kolej dużych prędkości obsłuży również lotnisko CPK w Baranowie, ale - skoro port ten jeszcze nie istnieje - potencjalnych cen biletów nie ma z czym porównać.

Wiktor Kazanecki, Interia

Kontakt do autora: wiktor.kazanecki@firma.interia.pl

"Debata polityczna". Reparacje od Niemiec. Merta do posłów PiS i PO: "Poświęcacie polską politykę zagraniczną" Polsat News Polityka