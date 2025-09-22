Pocieszna ciuchcia stoi i sapie, dyszy i dmucha, i czeka, aż na jej pokład wsiądą pasażerowie, nierzadko dzieci. Jej trasa wiedzie wprost do zoo, lecz obsługuje też kilka pośrednich przystanków. Jest wyjątkowa, bo choć jeździ po wąskim torze, po drodze mija świetlne semafory, a jazdę ułatwiają sterowane automatycznie zwrotnice. Mowa oczywiście o Maltance, poznańskiej kolejce parkowej. Na Malcie natomiast wycieczka takim pociągiem byłaby niemożliwa, gdyż kraj ten swoją kolej zlikwidował i to niemal 100 lat temu. Obecnie jest jednym z sześciu w Europie, gdzie pociągów nie zobaczymy.

Maltański pociąg wyjeżdżający z tunelu w Valletcie Domena publiczna Wikimedia Commons

Zarówno Maltanka, jak i wyspiarska Malta przyciągają turystów, choć oczywiście skala tego zainteresowania pozostaje diametralnie różna. Wśród odwiedzających to leżące na południe od Włoch państwo nie brakuje Polaków, którym dotarcie tam własnym samochodem zajmie z dużą dozą pewności ponad dobę. Raz - muszą najpierw dostać się na Półwysep Apeniński i stamtąd przeprawić się statkiem na Sycylię. Dwa - trzeba przejechać tę Sycylię, a następnie załadować auto na kolejny prom płynący w kierunku Malty.

Co więcej, w kraju ze stolicą w Valletcie obowiązuje ruch lewostronny, co jest spadkiem po tym, gdy pozostawał brytyjską kolonią (do teraz zachował język angielski jako urzędowy, obok maltańskiego). Tymczasem samochody Polaków dostosowane są rzecz jasna do prawostronnego ruchu i to kolejna rzecz nieułatwiająca sprawy. Jaka jest alternatywa? Przez kilka dni urlopu na Malcie obserwowałem, jak turyści i mieszkańcy radzą sobie komunikacyjnie, bez jakiegokolwiek transportu szynowego.

Podstawowym środkiem transportu zbiorowego na Malcie są autobusy Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Malta miała tramwaje i kolej. Wszystko zlikwidowano, zostały autobusy

Najpierw nieco historii, gdyż po śródziemnomorskiej wyspie dawno temu kursowały nie tylko pociągi, ale i tramwaje. Te pierwsze wyjechały w 1883 roku na tory o rozstawie 1000 milimetrów (w Polsce standardem są 1435 mm). 11-kilometrowy szlak, wybudowany przez prywatną spółkę, łączył Valettę z Mdiną, która do XVI wieku była najważniejszym miastem wyspy. Po niespełna dekadzie przedsiębiorstwo wpadło w finansowe tarapaty, chociażby ze względu na awarie lokomotyw, dlatego pod koniec 19. stulecia maltańska kolej została znacjonalizowana.

Pocztówka z Malty z początków XX wieku. Na niej widać stację kolejową w miejscowości Birkirkara Wikimedia Commons materiał zewnętrzny

Gdy znajdowała się pod rządową kuratelą, przetrwała uderzenie, jakim było utworzenie "konkurencji", czyli tramwajów, a także I wojnę światową - choć łatwo nie było. Likwidacja kolei na Malcie nastała w 1931 roku ze względu na spadającą liczbę pasażerów i psujący się tabor. Sporej części infrastruktury pozbyto się prędko, bo już dwa lata później, ale do dziś przetrwały niektóre zabudowania dworców czy kamienny wiadukt w Valletcie wraz z wlotem tunelu. W stolicy właśnie istnieje nawet muzeum kolei z jedynym zachowanym do dziś wagonem.

To też wiadukt i tunel na Malcie. Tylko w czasach nam współczesnych, gdy pociągów w tym kraju od dekad już nie ma Wikimedia Commons

A tramwaje? Jak już wiemy, sprawiły kolei kłopoty, ponieważ bilety na nie były tańsze. Ich trasa także rozpoczynała się w Valletcie, a następnie oddzielała w stronę poszczególnych miejscowości. Przetrwały jednak krócej niż pociągi - uruchomiono je w 1903 roku, a zlikwidowano pod koniec 1929. Dlaczego? Ten zasilany prądem środek transportu również zaczął przynosić straty, bo mieszkający na Malcie coraz chętniej przesiadali się do samochodów. W tej sytuacji, gdy zniknęły tramwaje oraz kolej, podstawowym środkiem zbiorowego transportu stały się autobusy.

Tramwaj jadący do Valetty. Fotografię wykonano około 1910 roku Wikimedia Commons

Jak poruszać się po Malcie? Jest cała sieć autobusów

I tak zresztą jest do teraz - w większych miejscowościach Malty na ulicach niekiedy aż roi się od autobusów w charakterystycznym, biało-zielonym malowaniu. Komunikacyjne linie, w tym nocne, docierają do różnych zakątków wyspy, a obsługiwane są nowymi, często elektrycznymi wozami produkcji tureckiej czy chińskiej. Korzystanie z nich, gdy chcemy przemieścić się między kurortami, jest dość wygodne: na przystankach wiszą czytelne rozkłady jazdy, częstotliwość bywa spora, a wozy są klimatyzowane, z informacją pasażerską i dostępem do Wi-Fi.

Maltańskie autobusy czekające na odjazd Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Ale, ale - nie wszystko jest kolorowo. Wspomniane przystanki to zazwyczaj słupki bez jakiegokolwiek zadaszenia, a pamiętajmy, iż na Malcie lubi przyprażyć słońce. Wiaty dojrzałem na ważniejszych pętlach, w tym dworcu w Valletcie. Zdarza się ponadto, że wygodny dostęp do przystanków zastawiają kierowcy samochodów czy turystycznych autokarów, a wtedy autobus musi stanąć dalej niż przewidziano. Przytrafiło mi się także, że pojazd po prostu nie przyjechał - "zniknął", gdy sprawdzałem w oficjalnej aplikacji, o ile się spóźni.

Przystanek po maltańsku Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Ten sposób podróżowania po Malcie nie jest oczywisty, gdy wyspę odwiedzamy w pięcio- czy sześcioosobowej grupie. Zaznaczmy: bilety jednorazowe nie są drogie (około 2-3 euro), a można je kupić u kierowcy, przykładając kartę płatniczą do czytnika; istnieją również opcja zakupu biletu o dobowym lub jeszcze dłuższym terminie ważności. Bywa jednocześnie, iż przejazd większym autem u przewoźnika na aplikację jest niewiele droższe niż suma kosztów za autobus - co jednak nie jest regułą, więc warto kalkulować, co w danej chwili nam się opłaca.

Podczas przejażdżki autobusem na Malcie Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Statki i piętrowe autobusy w służbie publicznej komunikacji na Malcie

Niedużo, ponieważ parę euro, zapłaciłem za przepłynięcie statkiem krótkiego dystansu w Valletcie. To uzupełnienie autobusowej komunikacji miejskiej (a może nawet "państwowej", bo Maltę oplata po prostu wspólna sieć linii?), ale i turystyczna atrakcja, bo płynie się dwupoziomową jednostką bez dachu. Nie jest to długa przeprawa - na przystani dłużej czekałem, aż statek się pojawi, niż trwał ten transport. Zaoszczędziłem jednak dużo czasu, ponieważ przemierzenie tego dystansu piechotą i z plecakiem byłoby w upale nieco wymagające.

Na maltańskim promie Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Granice państwa Malta obejmują nie tylko główną wyspę, czyli Maltę, ale i Gozo, drugą co do wielkości w archipelagu. Tam także zorganizowano "zbiorkom" - w sposób taki, jak często w polskich miastach konstruuje się siatkę połączeń nocnych, czyli z jednym głównym miejscem przesiadkowym w Rabacie (zwanym też Victorią). To sprawia, iż podróż z jednej lokalizacji do drugiej może trochę zająć. Natomiast na Comino - trzeciej wyspie i ostatniej z zamieszkanych w maltańskim archipelagu - dostaniemy się wyłącznie drogą wodną.

Dworzec w Valletcie Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Dodatkowo po tym niewielkim kraju (316 km kw., gdy Warszawa ma 517 km kw.) jeżdżą też piętrowe autobusy dla przyjezdnych, po trasach ułożonych tak, aby z ich pokładu zobaczyć najważniejsze miejsca. Jeśli jednak ktoś woli - mimo rozbudowanej, alternatywnej oferty - korzystać na Malcie z samochodu "na własność", istnieją wypożyczalnie. Wtedy co prawda nie musi przejmować się rozkładem jazdy lub humorem kierowcy na aplikację, który nagle odrzuci zamówiony przejazd, ale w zamian poniesie słony niczym Morze Śródziemne wydatek.

