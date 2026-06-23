W skrócie PKP Intercity zmienia zasady promocji "Taniej z Bliskimi", oferując w okresie wakacyjnym niższą zniżkę niż poza sezonem.

W wakacje 2026 roku grupy od dwóch do sześciu osób mogą liczyć na 15-procentową obniżkę cen biletów zamiast standardowych 30 procent.

Warunkiem skorzystania z oferty jest podróż tym samym pociągiem, na tej samej trasie oraz zakup biletów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

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Reguły oferty PKP Intercity "Taniej z Bliskimi" ulegną zmianie w piątek 26 czerwca, czyli na początku wakacji. Dotychczas osoby podróżujące w grupach - liczących od dwóch do sześciu osób - mogły kupić bilety w cenie niższej o 30 proc., jeśli zrobiły to najpóźniej tydzień przed datą odjazdu pociągu.

Takiej skali obniżka nie będzie jednak obowiązywać w dniach 26 czerwca do 30 sierpnia, czyli w okresie wakacji. Bilety dla grup kupione w tym okresie również będą co prawda tańsze, ale tylko o 15 proc.

Jednocześnie PKP Intercity zaznacza, iż promocja nadal będzie łączyć się również z innymi zniżkami uprawniającymi do tańszych przejazdów. "Dzięki temu bilety na przykład dla uczniów i studentów będą jeszcze tańsze" - informuje przewoźnik.

PKP Intercity. Nowe, wakacyjne zasady "Taniej z Bliskimi". Rabat będzie mniejszy

Aby móc skorzystać z oferty konieczne jest wypełnienie kilku warunków. Po pierwsze, jak wspominaliśmy, trzeba podróżować w grupie liczącej od dwóch do sześciu osób. Po drugie, wszyscy pasażerowie muszą jechać tym samym pociągiem, na tej samej trasie, w tym samym dniu i tej samej klasie wagonu.

Po trzecie bilety trzeba kupić co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Oferta bez zmian będzie obowiązywać we wszystkich pociągach kategorii TLK oraz IC w całej Polsce. Tańsze bilety będzie można kupić zarówno na podróże 1, jak i 2 klasą oraz w wagonach z tradycyjnymi siedzeniami i tymi z miejscami do spania.

W zeszłym roku obniżka cen biletów w ramach "Taniej z Bliskimi" także zmieniła się w wakacyjnym okresie. W dniach od 17 czerwca do 31 sierpnia wynosiła 20 proc. zamiast 30 proc.





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