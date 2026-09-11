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Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych ogłoszono w związku ze środową katastrofą kolejową w Sokolnikach Suchych w Mazowieckiem. Organizacja zaapelowała do maszynistów, aby w piątek od północy do godz. 12 na przejazdach kolejowych zwalniali do 20 km/h. To w naturalny sposób wydłuża czas przejazdu, ponieważ czas pochłania również odcinek, na którym wagony wytracają prędkość.

Jest to akt protestu przeciw - w ocenie ZZMK - braku bezpieczeństwa w punktach, gdzie tory krzyżują się z drogami. Przypomnijmy: w Sokolnikach betoniarka znalazła się na torach przed mknącym składem IC "Koziołek", w wyniku czego zginęła pasażerka, około 20 osób zostało rannych, zniszczone zostały też tabor oraz infrastruktura.

Protest maszynistów. Wiceminister: Skala mniejsza niż pierwotnie zapowiadano

Czy wszyscy prowadzący pociągi wysłuchali prośby związkowców? Otóż niekoniecznie, choć od rana opóźnionych pociągów nie brakuje. Nawet jeśli dany maszynista nie chce protestować, i tak nie pojedzie punktualnie, bo jego szlak będzie zajęty przez regularnie zwalniający na przejazdach pociąg.

- Dzisiejszy protest jest szkodliwy przede wszystkim dla pasażerów. Całe szczęście, że skala tego protestu nie jest tak duża, jak pierwotnie zapowiadana - przekazał na porannej konferencji wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Powołał się na raport z godz. 8:00, wedle którego opóźnionych pociągów z powodu akcji protestacyjnej - z blisko 1,8 tysiąca uruchomionych - było 271, czyli około 15 procent. Jak dodał, uciążliwości dla pasażerów będą odczuwalne także po zakończeniu protestu, za który odpowiada ZZMK.

Mapa opóźnień pociągów w Polsce przed godz. 9:00. Na zielono - punktualne, na czerwono - opóźnione powyżej 6 minut Portal Pasażera materiał zewnętrzny

Pociągi jeżdżą wolniej. PKP Intercity: Średnie opóźnienie to 30 minut

Z kolei PKP Intercity poinformowało, że do godz. 10:00 uruchomiło 180 pociągów, z czego 158 z nich (niemal 90 proc.) notowało spóźnienie w związku z protestem. Łączny czas tych opóźnień wyniósł ponad 4,8 tysiąca minut, a ich średni poziom - 30 minut. Państwowy przewoźnik nie odwołał żadnego składu.

Głos zabrał także największy przewoźnik regionalny Polregio. W jego komunikacie czytamy: "Do godziny 8:00 uruchomiliśmy ponad 600 pociągów. Ze względu na akcję protestacyjną opóźnionych jest około 200 (...). Opóźnienia występują na całej sieci kolejowej - największe w województwach, gdzie jest najwięcej linii jednotorowych, przykładowo warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim" - wymienił.

Natomiast zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe wyliczył, iż suma opóźnień w piątek rano wynosi niemal 5,2 tysiąca minut.

Maszyniści protestują. Wśród opóźnionych pociągów "Podhalanin", "Ślązak", "Reymont", "Chrobry"

Jak wynika z danych Portalu Pasażera, po godz. 10:00 najbardziej opóźniony był skład IC "Ślązak" ze Szczecina do Przemyśla - aż o 285 minut. Z kolei IC "Przemyślanin" - łącznik od składu IC "Podhalanin" - z Poznania do Ustki zanotował 215 minut spóźnienia. O ponad 200 minut później niż przewiduje rozkład jechał również wspomniany "Podhalanin" z Zakopanego do Świnoujścia.

Raczej niezadowoleni są również podróżni w IC "Reymont" z Łodzi do Krakowa. Z Dworca Fabrycznego wyruszył on 17 minut później niż przewiduje rozkład jazdy, a około 10:00 notował już 109 minut późnienia.

Które jeszcze składy nie jadą punktualnie ze względu na protest? To chociażby EIC "Chrobry" (Szczecin - Warszawa, 135 minut), regionalny nr 15201 z Kutna do Szczecina (67 minut), IC "Stoczniowiec" (Gdynia - Zielona Góra, 112 minut) czy IC "Lubuszanin" (Zielona Góra - Białystok, 65 minut).

Na liście mamy ponadto: IC "Skaryna" (Warszawa - Terespol, 104 minuty), regionalny nr 50471 z Bydgoszczy do Gdyni (99 minut), IC "Zamoyski" (Szczecin - Rzeszów, 96 minut), IC "Gryf" (Szczecin - Białystok, 96 minut), regionalne nr 55563 (Włocławek - Bydgoszcz, 91 minut) i nr 85424 (Piła - Toruń, także 91 minut), a także IC "San" (Przemyśl - Warszawa, 90 minut) oraz IC "Silesia" (Bohumin - Warszawa, 89 minut).

Dziesiątki innych pociągów są opóźnione o kilkadziesiąt minut. Dotyczy to przede wszystkim składów PKP Intercity i Polregio.

Strajk na kolei. Stan na godz. 10:00 - 59 proc. pociągów jedzie o czasie

Rano natomiast informowaliśmy o pokaźnym, 188-minutowym opóźnieniu IC "Baltic Express" z Gdyni do Pragi nr 56070/461 - konsekwentnie zwiększał on opóźnienie od północy. Na liście pociągów, których maszyniści dołączyli do protestu, odnaleźliśmy też inny skład "Baltic Express" nr 460/65070, jadący z Czech do Trójmiasta (108 minut).

Opóźnienie dotknęło również nocnego IC "Karpaty" z Gdyni, który do Zakopanego dojechał rano z około 100-minutowym opóźnieniem. Problematyczna była ponadto wczesnoporanna podróż składem IC "Niemcewicz" z Terespola do Warszawy. Ruszył punktualnie, ale już w Białej Podlaskiej zaliczył 11-minutowe opóźnienie, a do Siedlec dotarł spóźniony o 40 minut.

A jak wygląda w piątek ogólna statystyka punktualności? Od północy w trasę wyruszyło 2717 pociągów, a ich punktualność na starcie wyniosła 90 procent. W trasie, po godz. 10:00, znajdowało się 566 składów, a 59 proc. z nich jechało o czasie.

Co więcej, punktualność w momencie dotarcia do celu wynosiła w tym samym momencie 76 proc. Ponadto z różnych względów odwołano 22 pociągi - chodziło nie tylko o protest, ale i na przykład o awarię taboru.

Przewoźnicy reagują na protest. Jest wzajemne honorowanie biletów

Na zapowiedź protestu organizowanego przez ZZMK zareagowali przewoźnicy. W piątek obowiązuje wzajemne honorowanie biletów u wszystkich kolejowych spółek pasażerskich - wyjątkiem są jedynie składy PKP Intercity kategorii EIP (Pendolino).

Jak zapowiada PKP IC, "na odcinkach, na których z powodu akcji protestacyjnej nie będzie możliwe zapewnienie przejazdu pociągiem, w miarę potrzeb uruchamiana będzie zastępcza komunikacja autobusowa".

"Pasażerowie posiadający bilety zakupione do 11 września 2026 r. włącznie i ważne na przejazd w dniu 11 września 2026 r., którzy zrezygnują z podróży, będą mogli zwrócić je bez potrącenia odstępnego" - dodał dalekobieżny przewoźnik.

Natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe przestrzegły, że analizują sytuację i będą "rozważać wyciągnięcie adekwatnych konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za ewentualną destabilizację funkcjonowania polskiej sieci kolejowej".



