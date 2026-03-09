W ramach śledztwa przeprowadzono oględziny miejsca, sekcje zwłok i analizę zabezpieczonego monitoringu. Przesłuchano także świadków. Zebrane dowody wskazały, że doszło do celowego podpalenia budynku - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 43-letniego Sebastiana M. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa trzech osób. Mężczyzna odpowie także za usiłowanie zabójstwa czwartej osoby i spowodowanie u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej aresztował 43-latka na trzy miesiące.

Za zarzucane czyny Sebastianowi M. grozi od 15 lat więzienia do dożywocia.

Skarżysko-Kamienna. Pożar pustostanu, zginęły trzy osoby

Do pożaru opuszczonego drewnianego domu przy ulicy Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej doszło w środę, 4 marca.

Strażacy zdołali dotrzeć do trzech nieprzytomnych osób przebywających wewnątrz budynku.

Mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon wszystkich trzech osób. Ofiarami byli 58-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 58 i 25 lat.

Czwarta osoba przebywająca w budynku zdołała uciec przed przyjazdem służb. To 42-letni mężczyzna, który doznał ciężkich obrażeń ciała. Poszkodowany obecnie nadal przebywa w szpitalu.

