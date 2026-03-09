Zginęły trzy osoby. To nie był przypadkowy ogień

Prokuratura w Skarżysku-Kamiennej postawiła 43-letniemu mężczyźnie zarzut potrójnego zabójstwa. Podejrzany miał celowo podpalić dom przy ulicy Paryskiej. W pożarze zginęły trzy osoby, a jedna została ciężko ranna. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny.

Drewniany dom w ogniu, płomienie i dym z dachu, strażak gasi pożar przy prawym rogu budynku.
W ramach śledztwa przeprowadzono oględziny miejsca, sekcje zwłok i analizę zabezpieczonego monitoringu. Przesłuchano także świadków. Zebrane dowody wskazały, że doszło do celowego podpalenia budynku - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 43-letniego Sebastiana M. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa trzech osób. Mężczyzna odpowie także za usiłowanie zabójstwa czwartej osoby i spowodowanie u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej aresztował 43-latka na trzy miesiące.

Za zarzucane czyny Sebastianowi M. grozi od 15 lat więzienia do dożywocia.

    Skarżysko-Kamienna. Pożar pustostanu, zginęły trzy osoby

    Do pożaru opuszczonego drewnianego domu przy ulicy Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej doszło w środę, 4 marca.

    Strażacy zdołali dotrzeć do trzech nieprzytomnych osób przebywających wewnątrz budynku.

    Mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon wszystkich trzech osób. Ofiarami byli 58-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 58 i 25 lat.

    Czwarta osoba przebywająca w budynku zdołała uciec przed przyjazdem służb. To 42-letni mężczyzna, który doznał ciężkich obrażeń ciała. Poszkodowany obecnie nadal przebywa w szpitalu.

