Bizon-uciekinier został zastrzelony. Sprawę komentuje konserwator przyrody

Konserwator przyrody Lech Buchholz nie chciał komentować sprawy. Odesłał do oświadczenia, które we wtorek opublikowano na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podkreślono w nim, że jednoznaczną rekomendację co do "eliminacji" bizona wydali naukowcy z Państwowej Rady Ochrony Przyrody.