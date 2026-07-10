W skrócie Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lata po zgłoszeniu zaniepokojonej sąsiadki.

Wstępne ustalenia policji wykluczają udział osób trzecich, a szczegółowe przyczyny śmierci mają wyjaśnić sekcje zwłok.

Mężczyźni nie byli ze sobą spokrewnieni, a sprawę nadzoruje prokuratura.

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W piątek około godziny 9 policjanci ze Skarżyska-Kamiennej zostali zawiadomieni przez zaniepokojoną starsze kobietę, że ta od dłuższego czasu nie widziała swojego sąsiada.

Przybyli na miejsce policjanci sforsowali drzwi do mieszkania mężczyzny i odkryli w nim dwa ciała.

- Zmarli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 73 lat, nie byli ze sobą spokrewnieni, wiadomo, że jeden z nich to mężczyzna, który zamieszkiwał w lokalu - przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policij w Skarżysku-Kamiennej.

Nie jest jasne, jaka relacja łączyła mężczyzn. Wstępnie stwierdzono także, że między mężczyznami, których ciała odnaleziono w lokali, nie było także powinowactwa.

Tragiczne odkrycie w Skarżysku-Kamiennej

Jak usłyszeliśmy, w toku wstępnych ustaleń policja wykluczyła udział osób trzecich.

Wiadomo jednak, że dokładne okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzn zostaną wyjaśnione po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Ze względu na toczące się śledztwo policja nie podaje szczegółów. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratury.





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