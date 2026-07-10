Zaniepokojona kobieta wezwała policję. Tragiczne odkrycie w mieszkaniu sąsiada

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Ciała dwóch mężczyzn odkryła policja w jednym z mieszkań w Skarżysku-Kamiennej. Interwencję funkcjonariusze podjęli po zawiadomieniu zaniepokojonej kobiety, która od dłuższego czasu nie widziała sąsiada. Zmarli mieli 65 i 73 lata. Nie byli ze sobą spokrewnieni - potwierdziła Interii policja. Sprawa badana jest pod nadzorem prokuratora.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Policyjny radiowóz, obok funkcjonariusz
Policja w Skarżysku Kamiennej odnalazła ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 latCezary PecoldAgencja FORUM

W skrócie

  • Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lata po zgłoszeniu zaniepokojonej sąsiadki.
  • Wstępne ustalenia policji wykluczają udział osób trzecich, a szczegółowe przyczyny śmierci mają wyjaśnić sekcje zwłok.
  • Mężczyźni nie byli ze sobą spokrewnieni, a sprawę nadzoruje prokuratura.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W piątek około godziny 9 policjanci ze Skarżyska-Kamiennej zostali zawiadomieni przez zaniepokojoną starsze kobietę, że ta od dłuższego czasu nie widziała swojego sąsiada.

Przybyli na miejsce policjanci sforsowali drzwi do mieszkania mężczyzny i odkryli w nim dwa ciała.

- Zmarli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 73 lat, nie byli ze sobą spokrewnieni, wiadomo, że jeden z nich to mężczyzna, który zamieszkiwał w lokalu - przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policij w Skarżysku-Kamiennej.

Nie jest jasne, jaka relacja łączyła mężczyzn. Wstępnie stwierdzono także, że między mężczyznami, których ciała odnaleziono w lokali, nie było także powinowactwa.

Zobacz również:

Policja odnalazła ciało mężczyzny na dnie komina opuszczonych zakładów w Konstantynowie Łódzkim
Łódzkie

Ciało na dnie 100-metrowego komina. To może być zaginiony 17-latek

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Tragiczne odkrycie w Skarżysku-Kamiennej

Jak usłyszeliśmy, w toku wstępnych ustaleń policja wykluczyła udział osób trzecich.

Wiadomo jednak, że dokładne okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzn zostaną wyjaśnione po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Ze względu na toczące się śledztwo policja nie podaje szczegółów. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratury. 

Zobacz również:

Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Donald Tusk o Kaczyńskim: Warchoł
Polska

"Zachowuje się jak warchoł". Tusk ostro o Kaczyńskim, w tle miesięcznica

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Mentzen krytykuje PiS ws. ''Chat Control''. Bielan w ''Graffiti'': To obowiązuje od 6 lat. Nic nowego nie wchodziPolsat News

Najnowsze