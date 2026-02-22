Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Jedna osoba ranna

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

W domu jednorodzinnym w miejscowości Brzezinki w woj. świętokrzyskim doszło w niedzielę rano do wybuchu gazu. W wyniku eksplozji budynek uległ częściowemu zawaleniu. Jedna osoba została poszkodowana.

Zrujnowany budynek mieszkalny z zawalonym dachem i zniszczonymi ścianami, wokół rozrzucone elementy konstrukcyjne i wyposażenie domu, widoczne skutki poważnego uszkodzenia.
W Świętokrzyskim doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnymKW PSP Kielcemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W domu jednorodzinnym w Brzezinkach doszło do wybuchu gazu w niedzielę rano.
  • W wyniku eksplozji budynek został częściowo zniszczony, zawaliły się dwie ściany i część dachu.
  • Jedna kobieta z oparzeniami trafiła do szpitala, a na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży oraz policja i nadzór budowlany.
St. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zgłoszenie o wybuchu gazu w domu jednorodzinnym wpłynęło do służb po godz. 8:30. Do eksplozji doszło w miejscowości Brzezinki w gminie Masłów w powiecie kieleckim.

Wybuch doprowadził do znacznych zniszczeń domu. Zawaleniu uległy dwie ściany i część dachu.

Budynek jednorodzinny z poważnie uszkodzoną ścianą oraz licznymi zniszczonymi elementami wewnętrznymi, wokół gruzy i elementy konstrukcyjne, a w tle kilku strażaków i taśmy zabezpieczające teren.
Zawalony dom w Brzezinkach w woj. świętokrzyskimKW PSP Kielcemateriał zewnętrzny

Świętokrzyskie. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym

Wewnątrz przebywało pięć osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie osoby zdołały samodzielnie opuścić budynek przed przyjazdem na miejsce służb.

Radio Kielce informuje, że jedna w wyniku wybuchu jedna kobieta doznała obrażeń. Została ona przewieziona z oparzeniami do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Przybyły również policja i nadzór budowlany, które wyjaśnią okoliczności zdarzenia oraz określą, czy budynek nadaje się do remontu, czy też konstrukcja grozi dalszemu zawaleniu.

