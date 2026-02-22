Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Jedna osoba ranna
W domu jednorodzinnym w miejscowości Brzezinki w woj. świętokrzyskim doszło w niedzielę rano do wybuchu gazu. W wyniku eksplozji budynek uległ częściowemu zawaleniu. Jedna osoba została poszkodowana.
W skrócie
St. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zgłoszenie o wybuchu gazu w domu jednorodzinnym wpłynęło do służb po godz. 8:30. Do eksplozji doszło w miejscowości Brzezinki w gminie Masłów w powiecie kieleckim.
Wybuch doprowadził do znacznych zniszczeń domu. Zawaleniu uległy dwie ściany i część dachu.
Świętokrzyskie. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Wewnątrz przebywało pięć osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie osoby zdołały samodzielnie opuścić budynek przed przyjazdem na miejsce służb.
Radio Kielce informuje, że jedna w wyniku wybuchu jedna kobieta doznała obrażeń. Została ona przewieziona z oparzeniami do szpitala.
Na miejscu zdarzenia pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Przybyły również policja i nadzór budowlany, które wyjaśnią okoliczności zdarzenia oraz określą, czy budynek nadaje się do remontu, czy też konstrukcja grozi dalszemu zawaleniu.