W skrócie W domu jednorodzinnym w Brzezinkach doszło do wybuchu gazu w niedzielę rano.

W wyniku eksplozji budynek został częściowo zniszczony, zawaliły się dwie ściany i część dachu.

Jedna kobieta z oparzeniami trafiła do szpitala, a na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży oraz policja i nadzór budowlany.

St. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zgłoszenie o wybuchu gazu w domu jednorodzinnym wpłynęło do służb po godz. 8:30. Do eksplozji doszło w miejscowości Brzezinki w gminie Masłów w powiecie kieleckim.

Wybuch doprowadził do znacznych zniszczeń domu. Zawaleniu uległy dwie ściany i część dachu.

Zawalony dom w Brzezinkach w woj. świętokrzyskim KW PSP Kielce materiał zewnętrzny

Świętokrzyskie. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym

Wewnątrz przebywało pięć osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie osoby zdołały samodzielnie opuścić budynek przed przyjazdem na miejsce służb.

Radio Kielce informuje, że jedna w wyniku wybuchu jedna kobieta doznała obrażeń. Została ona przewieziona z oparzeniami do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Przybyły również policja i nadzór budowlany, które wyjaśnią okoliczności zdarzenia oraz określą, czy budynek nadaje się do remontu, czy też konstrukcja grozi dalszemu zawaleniu.

