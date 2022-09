Włoszczowa: Pijana 36-latka wiozła dwójkę dzieci. Zatrzymał ją przechodzień

Oprac.: Sebastian Przybył

Pijana 36-latka przewożąca dwójkę dzieci w wieku czterech i sześciu lat zatrzymana przez mieszkańca jednego z osiedli we Włoszczowie (woj. świętokrzyskie). - Mężczyzna, nie czekając na służby, pobiegł do samochodu, otworzył drzwi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki - powiedziała Weronika Rak z miejscowej policji. Nietrzeźwej kobiecie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Mężczyzna zatrzymał kobietę, zanim na miejsce przyjechała policja/zdj. ilustracyjne / bialasiewicz / 123RF/PICSEL