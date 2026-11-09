Wiadomości do uczniów, pomoc dla mieszkańców Ostrowca. "Ruszyli w miasto"

W skrócie Władze Ostrowca Świętokrzyskiego zorganizowały wsparcie psychologiczne dla mieszkańców po ataku w Krakowie, którego sprawcą był 24-letni mieszkaniec miasta.

Prezydent Artur Łakomiec przekazał, że pomoc psychologiczna udzielana jest telefonicznie oraz osobiście, a specjaliści prowadzą działania bezpośrednio w miejscu zamieszkania sprawcy.

W szkołach zorganizowano lekcje z psychologami i pedagogami, a rodzice i uczniowie otrzymali przez e-dzienniki instrukcje dotyczące zachowania w tej trudnej sytuacji.

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- Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego i byliśmy przygotowani w urzędzie miasta, wraz z grupą ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, na przyjęcie ewakuowanych osób z budynku, w którym mieszkał zamachowiec i jego rodzina - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec.

Jak podkreślił urzędnik, "mieszkańcy, sąsiedzi stanęli na wysokości zadania". - Okazało się, że wszyscy mieszkańcy ze wspomnianego budynku wielomieszkaniowego zostali zaopiekowani przez swoich sąsiadów, przez najbliższych - mówił.

- Mogliśmy udzielać wsparcia służbom, które pracowały ponad 24 godziny - powiedział prezydent miasta.

Ostrowiec Świętokrzyski. Miasto organizuje pomoc dla mieszkańców

Łakomiec podkreślił, że uruchomione zostało wsparcie psychologiczne dla mieszkańców. - Taka tragedia jeszcze się nie wydarzyła w Polsce, a tym bardziej gdy mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego - można powiedzieć - jest stroną - zaznaczył samorządowiec.

- Moją decyzją podjęliśmy działania, że wysłaliśmy poprzez e-dzienniki do wszystkich rodziców, uczniów szkół gminnych, informacje z taką instrukcją, jak należy się zachować, jak należy z uczniami rozmawiać - przekazał Łakomiec.

Prezydent poinformował, że w sobotę uruchomiony został numer, pod którym udzielana jest pomoc psychologiczna.

W Ostrowcu pomoc psychologiczna udzielana jest również osobiście. - Dzisiaj w ciągu godziny, między godziną 7 a 8, cztery osoby skorzystały z takiej pomocy - mówił Łakomiec. Dodał, że wsparcia udzielają psychologowie, ale też wykwalifikowani pracownicy, tak zwani interwenci.

- Ruszyli w miasto, poszli na osiedle w Śródmieściu, skąd pochodził zamachowiec, żeby wśród sąsiadów popracować - powiedział prezydent.

Wiadomości do uczniów, lekcje w szkołach. Reagują po tragedii w Krakowie

Łakomiec poinformował, że od rana w szkołach gminnych odbywają się też lekcje z psychologami, pedagogami szkolnymi. - W kontekście tego, co stało się w Krakowie i jak nasi najmłodsi uczniowie mają reagować, jak w tej sytuacji się odnaleźć - mówił.

Prezydent Ostrowca przekazał, że jeśli jeszcze ktoś chciałby uzyskać pomoc, wsparcie psychologa, może dzwonić do miejscowego Centrum Usług Społecznych.

Łakomiec zaznaczył, że pomoc udzielana jest telefonicznie, ale i osobiście. - Mamy w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ulicy Świętokrzyskiej, ale też przy ulicy Kuźnia też taką pomoc - poinformował włodarz miasta.

Kraków. Atak na Rynku Głównym. "Pierwszy raz w Polsce"

Prezydent Ostrowca pytany, jak długo oferowana będzie taka pomoc, powiedział, że "na pewno nie zaprzestaniemy tego w najbliższych dniach".

- Jestem przekonany, że taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w Polsce, więc wszyscy uczymy się reagować na taką sytuację, ale na pewno najbliższe kilka tygodni będziemy do dyspozycji. Jeżeli nawet będzie potrzeba, w Urzędzie Miasta będziemy zatrudniać kolejnych psychologów ze względu na to, że też ograniczenia osobowe są w poszczególnych jednostkach - mówił Łakomiec.

Podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sam sprawca.

Napastnik w czasie wymiany ognia został postrzelony przez funkcjonariuszy i trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek nad ranem. W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała trojga jego bliskich: matki, ojca i siostry.



