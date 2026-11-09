W skrócie Pracownicy Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych zostali objęci wsparciem psychologicznym po tragicznej strzelaninie w Krakowie.

W sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca, który zmarł w poniedziałek.

Policja w rodzinnym mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim ujawniła ciała jego trzech bliskich krewnych z ranami postrzałowymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezes Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych Janusz Bira powiedział, że w poniedziałek rano z pracownikami spotkali się psychologowie. - Skupiamy się teraz na pomocy dla pracowników - podkreślił.

Po spotkaniu ogólnym pracownicy mieli możliwość odbyć indywidualne konsultacje ze specjalistami z Centrum Usług Społecznych. Mogą też w dalszym ciągu korzystać z pomocy psychologów i umawiać się na spotkania w innych terminach.

Strzelanina w Krakowie. Szef Michała Oksińskiego: Jesteśmy wstrząśnięci

Bira zaznaczył, że ze względu na szacunek dla ofiar tragedii oraz trwające śledztwo nie udziela żadnych komentarzy w tej sprawie, ani informacji na temat sprawcy zamachu.

W komunikacie zarząd OZMO przekazał wyrazy głębokiego współczucia rodzinom oraz wszystkim bliskim ofiar tego tragicznego zdarzenia. "Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło" - napisano.

Firma zapewniła, że "w pełni i transparentnie współpracuje z organami ścigania w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy".

Kraków. Zamachowiec pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę około godz. 15. 24-latek wjechał samochodem na Rynek i zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz sprawca.

Napastnik został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami i zatrzymany. W poniedziałek przekazano informację o jego śmierci.

W rodzinnym mieszkaniu 24-letniego zamachowca w sobotę wieczorem policjanci natrafili na ciała trzech osób z ranami postrzałowymi: 53-letniego mężczyzny, 52-letniej kobiety oraz 21-latki. Służby ustaliły, że zmarli to najbliżsi członkowie rodziny zamachowca.

Śledczy ustalają okoliczności śmierci bliskich sprawcy zamachu oraz ewentualny związek tych zdarzeń z atakiem w Krakowie.



