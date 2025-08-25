Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP, w Kielcach na trasie S7 w Mierzawie w pow. jędrzejowskim doszło do zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym wykonującym koszenie pobocza.

Wszystkie osoby podróżujące busem były uwięzione we wraku. Strażacy wydobyli cztery osoby, niestety żadnej nie udało się uratować - lekarz stwierdził ich zgon.

Tragiczny wypadek na S7. Droga w stronę Warszawy zablokowana

Droga S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej oraz inne służby ratunkowe.

- Obecnie działania strażaków polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora - przekazał Interii st. kpt. mgr inż. Tomasz Kwiecień z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Funkcjonariusz PSP poinformował nas, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Tragedia na S7. Służby wyznaczyły objazdy

Policja wyznaczyła objazdy. Auta, które stoją przed miejscem zdarzenia powinny jechać drogą dojazdową wzdłuż S7. Służby otworzyły bramę na drogę serwisową.

Dla pozostałych pojazdów wyznaczono objazd poza trasą szybkiego ruchu przez miejscowość Lubcza.

