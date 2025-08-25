Tragiczny wypadek na trasie S7. Cztery osoby nie żyją

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Aktualizacja

Cztery osoby zginęły w zderzeniu busa z ciągnikiem służby drogowej na trasie szybkiego ruchu S7 w miejscowości Mierzawie (woj. świętokrzyskie). Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.

Tragiczny wypadek na S7. Cztery osoby nie żyją
Tragiczny wypadek na S7. Cztery osoby nie żyjąPSP Jędrzejówmateriał zewnętrzny

Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP, w Kielcach na trasie S7 w Mierzawie w pow. jędrzejowskim doszło do zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym wykonującym koszenie pobocza.

Wszystkie osoby podróżujące busem były uwięzione we wraku. Strażacy wydobyli cztery osoby, niestety żadnej nie udało się uratować - lekarz stwierdził ich zgon.

Tragiczny wypadek na S7. Droga w stronę Warszawy zablokowana

Droga S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej oraz inne służby ratunkowe.

- Obecnie działania strażaków polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora - przekazał Interii st. kpt. mgr inż. Tomasz Kwiecień z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Funkcjonariusz PSP poinformował nas, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Zobacz również:

Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim
Wielkopolskie

Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Są ofiary

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Tragedia na S7. Służby wyznaczyły objazdy

    Policja wyznaczyła objazdy. Auta, które stoją przed miejscem zdarzenia powinny jechać drogą dojazdową wzdłuż S7. Służby otworzyły bramę na drogę serwisową.

    Dla pozostałych pojazdów wyznaczono objazd poza trasą szybkiego ruchu przez miejscowość Lubcza.

    Zobacz również:

    Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki w Indiach
    Świat

    Tragiczny wypadek w środku nocy. Nie żyje ośmioro pielgrzymów

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Ekspert w "Gościu Wydarzeń": To osłabia wiarygodność gróźb TrumpaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze