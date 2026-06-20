Tragiczny finał rodzinnej kłótni. Wydano list gończy za podejrzanym

Joanna Mazur
Maciej Olanicki

Joanna Mazur, Maciej Olanicki

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Prokurator Rejonowy w Jędrzejowie wydał list gończy za podejrzanym o zabójstwo 80-letniego mężczyzny oraz usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety. Jak przekazano, poszukiwany to Dariusz Równicki. Policja opublikowała zdjęcie oraz rysopis mężczyzny.

Policja poszukuje podejrzanego o zabójstwo w Mierzawie
List gończy za byłym policjantem podejrzanym o zabójstwo w Mierzawie, zdj. ilustracyjneMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Wydano list gończy za Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo 80-latka i usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety.
  • Policja prowadzi obławę na terenie województwa świętokrzyskiego, używając m.in. śmigłowca, dronów, quadów i psów tropiących.
  • Poszukiwany to 49-letni były policjant, który według opisu nie miał pozwolenia na broń ani specjalistycznych szkoleń policyjnych. Policja nie kwalifikuje go jako osoby szczególnie niebezpiecznej.
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"Prokurator Rejonowy w Jędrzejowie wydał list gończy za Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo 80-letniego mężczyzny oraz usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety" - przekazała Świętokrzyska Policja.

W sobotnim komunikacie dodano, że poszukiwania mężczyzny wciąż trwają. "Uruchomiony został specjalny numer telefonu: 516-385-635. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego" - podkreślili mundurowi.

Mierzawa. Atak na teściów. Wydano list gończy za podejrzanym

Poszukiwany to 49-letni Dariusz Równicki. Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu. Jest szatynem o krótkich włosach, ma zakola. Nie posiada blizn ani tatuaży.

Policja informuje, że mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

"Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu" - przekazała policja w informacji o wydaniu listu gończego.

Tragedia w Mierzawie. Zginął 80-letni mężczyzna

Mężczyzna jest poszukiwany w związku z zabójstwem, do którego doszło w piątek. Policja podejrzewa go, że z użyciem noża zaatakował swoich teściów, w wyniku czego zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Tłem ataku miała być kłótnia rodzinna.

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Poszukiwany Dariusz Równicki to były policjant, jednak służby nie kwalifikują go obecnie jako osoby szczególnie niebezpiecznej. Mimo policyjnej przeszłości 49-latek nie przeszedł specjalistycznych szkoleń policyjnych. Mundurowi zaznaczyli również, że nie miał pozwolenia na broń.

Obława za mężczyzną trwa od piątku od godzin popołudniowych. W sobotę w poszukiwaniach wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy poszukujących podejrzanego przede wszystkim na terenie województwa świętokrzyskiego. W użyciu jest zaawansowany sprzęt, śmigłowiec, drony, quady, zaangażowano także psy tropiące.

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