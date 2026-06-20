W skrócie Wydano list gończy za Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo 80-latka i usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety.

Policja prowadzi obławę na terenie województwa świętokrzyskiego, używając m.in. śmigłowca, dronów, quadów i psów tropiących.

Poszukiwany to 49-letni były policjant, który według opisu nie miał pozwolenia na broń ani specjalistycznych szkoleń policyjnych. Policja nie kwalifikuje go jako osoby szczególnie niebezpiecznej.

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"Prokurator Rejonowy w Jędrzejowie wydał list gończy za Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo 80-letniego mężczyzny oraz usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety" - przekazała Świętokrzyska Policja.

W sobotnim komunikacie dodano, że poszukiwania mężczyzny wciąż trwają. "Uruchomiony został specjalny numer telefonu: 516-385-635. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego" - podkreślili mundurowi.

Mierzawa. Atak na teściów. Wydano list gończy za podejrzanym

Poszukiwany to 49-letni Dariusz Równicki. Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu. Jest szatynem o krótkich włosach, ma zakola. Nie posiada blizn ani tatuaży.

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Policja informuje, że mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

"Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu" - przekazała policja w informacji o wydaniu listu gończego.

Tragedia w Mierzawie. Zginął 80-letni mężczyzna

Mężczyzna jest poszukiwany w związku z zabójstwem, do którego doszło w piątek. Policja podejrzewa go, że z użyciem noża zaatakował swoich teściów, w wyniku czego zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Tłem ataku miała być kłótnia rodzinna.

Poszukiwany Dariusz Równicki to były policjant, jednak służby nie kwalifikują go obecnie jako osoby szczególnie niebezpiecznej. Mimo policyjnej przeszłości 49-latek nie przeszedł specjalistycznych szkoleń policyjnych. Mundurowi zaznaczyli również, że nie miał pozwolenia na broń.

Obława za mężczyzną trwa od piątku od godzin popołudniowych. W sobotę w poszukiwaniach wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy poszukujących podejrzanego przede wszystkim na terenie województwa świętokrzyskiego. W użyciu jest zaawansowany sprzęt, śmigłowiec, drony, quady, zaangażowano także psy tropiące.





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