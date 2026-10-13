Tragedia w Kielcach. W mieszkaniu znaleziono cztery ciała

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

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W jednym z mieszkań na kieleckim osiedlu Pod Dalnią znaleziono we wtorek ciała czterech osób: trzech mężczyzn i kobiety. Na miejscu trwa akcja policji pod nadzorem prokuratora.

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Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami i napisem 'Policja' na dachu, zdjęcie ilustracyjne.
Tragedia w Kielcach. W mieszkaniu znaleziono cztery ciała (zdj. ilustracyjne)Lukasz GdakEast News

W skrócie

  • We wtorek rano na osiedlu Pod Dalnią w Kielcach znaleziono w mieszkaniu ciała czterech osób, w tym trzech mężczyzn i kobiety.
  • W mieszkaniu obecny był agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska.
  • Na miejscu prowadzone są czynności śledcze pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia przyczyn tragedii i tożsamości zmarłych.
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- We wtorek kilkanaście minut po godz. 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że w czteropiętrowym budynku przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby - poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Do zdarzenia doszło przy ul. Jagiełły na osiedlu Pod Dalnią.

Policjantka przekazała, że wejście do mieszkania wymagało wcześniejszego odłowienia znajdującego się tam zwierzęcia.

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- W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska - przekazała rzeczniczka policji.

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Jak się okazało, mężczyzna nie był jedyną osobą w tym mieszkaniu bez oznak życia. - Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała: kobiety i dwóch młodych mężczyzn - dodał podkom. Perkowska-Kiepas.

Policjantka dodała, że na miejscu trwają czynności śledcze pod nadzorem prokuratora mające wyjaśnić przyczyny tragedii i ustalić tożsamości zmarłych.

Portal Echo Dnia, powołując się na mieszkańców osiedla, informuje, że mieszkanie, w którym doszło do tragedii, zamieszkiwał 50-kilkuletni mężczyzna z żoną i dwoma nastoletnimi synami. Policja dotychczas nie potwierdziła jednak, że to właśnie te osoby są pozostałymi ofiarami.

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