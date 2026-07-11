Tragedia w Jędrzejowie. Podejrzany 19-latek usłyszał dwa zarzuty

W skrócie Prokuratura w Kielcach postawiła 19-latkowi dwa zarzuty: zgwałcenia oraz usiłowania zabójstwa kobiety.

Do zdarzenia doszło w Jędrzejowie, gdzie w zaroślach znaleziono ciało 29-letniej kobiety bez oznak życia.

Śledczy prowadzą czynności procesowe, a podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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Jak poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, czynności procesowe z udziałem zatrzymanego 19-latka zakończyły się. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania zgwałcenia kobiety, drugi jej zabójstwa.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o zastosowanie wobec niego aresztu.

Jędrzejów. 19-latek podejrzany o zabójstwo kobiety, usłyszał dwa zarzuty

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Dyżurny jędrzejowskiej policji otrzymał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach na terenie nieużytków w Jędrzejowie. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy miejscowej jednostki. Policjanci odnaleźli 29-latkę niedającą oznak życia. Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. Ogłoszono alarm dla całej jednostki. Do działań skierowano także policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszy oddziału prewencji.

19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego został zatrzymany w piątek około godz. 3. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, prokurator oraz technicy kryminalistyki.

Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności śmierci kobiety. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.





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