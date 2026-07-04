W skrócie Policja poszukuje 65-letniego mężczyzny w związku ze śmiercią jego żony w Borkowie.

Wstępne ustalenia sugerują udział czynnika zewnętrznego w sprawie, którą nadzoruje prokurator.

Podano rysopis zaginionego i numer kontaktowy dla osób posiadających informacje na temat jego miejsca pobytu.

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W piątek po południu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety, która nie daje oznak życia w jednym z domów w miejscowości Borków, oddalonej o około 15 kilometrów od Kielc.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Policjanci podjęli próbę reanimacji 64-latki, jednak lekarz stwierdził jej zgon.

Borków. Policja poszukuje 65-letniego męża zmarłej kobiety

Jak przekazała policja, wstępne ustalenia śledczych wskazują, że w zdarzeniu mógł brać udział czynnik zewnętrzny. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratora, który koordynuje dalsze czynności wyjaśniające.

Funkcjonariusze skupiają się obecnie na ustaleniu okoliczności śmierci kobiety oraz odtworzeniu jej ostatnich kontaktów.

Służby poszukują 65-letniego mężczyzny - męża zmarłej kobiety - który, jak wynika z ustaleń, mógł być ostatnią osobą mającą z nią kontakt przed śmiercią.

Na obecnym etapie śledztwa służby nie zdecydowały się na publikację jego wizerunku. Jak podkreślono, decyzja ta została podjęta w porozumieniu z prokuratorem i zależy od dobra postępowania.

Rysopis poszukiwanego 65-latka i apel policji do mieszkańców

Policja podała szczegółowy rysopis zaginionego mężczyzny. Ma on około 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie siwe włosy.

W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami. Służby przekazały również, że mężczyzna może nie mieć obuwia ani skarpet, a jego prawa ręka może być opuchnięta.

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które mogły widzieć poszukiwanego, o pilny kontakt z policją.

Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu: 789 759 706. Służby proszą również o zgłaszanie nagrań z wideorejestratorów, które mogą pomóc w ustaleniu trasy przemieszczania się mężczyzny.





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