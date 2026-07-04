Tajemnicza śmierć 64-latki w Borkowie. Policja szuka jej męża

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Policja prowadzi poszukiwania 65-letniego męża kobiety, której ciało znaleziono w jednym z domów w Borkowie (woj. świętokrzyskie). Funkcjonariusze nie wykluczają udziału osób trzecich i apelują do świadków o pilny kontakt.

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Ratownicy w czerwonych kombinezonach i policyjny helikopter podczas poszukiwań nad rzeką w Borkowie.
Świętokrzyskie. Policja poszukuje 65-letniego męża zmarłej kobietyPolicja Kielcemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policja poszukuje 65-letniego mężczyzny w związku ze śmiercią jego żony w Borkowie.
  • Wstępne ustalenia sugerują udział czynnika zewnętrznego w sprawie, którą nadzoruje prokurator.
  • Podano rysopis zaginionego i numer kontaktowy dla osób posiadających informacje na temat jego miejsca pobytu.
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W piątek po południu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety, która nie daje oznak życia w jednym z domów w miejscowości Borków, oddalonej o około 15 kilometrów od Kielc.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Policjanci podjęli próbę reanimacji 64-latki, jednak lekarz stwierdził jej zgon.

Borków. Policja poszukuje 65-letniego męża zmarłej kobiety

Jak przekazała policja, wstępne ustalenia śledczych wskazują, że w zdarzeniu mógł brać udział czynnik zewnętrzny. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratora, który koordynuje dalsze czynności wyjaśniające.

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Funkcjonariusze skupiają się obecnie na ustaleniu okoliczności śmierci kobiety oraz odtworzeniu jej ostatnich kontaktów.

Służby poszukują 65-letniego mężczyzny - męża zmarłej kobiety - który, jak wynika z ustaleń, mógł być ostatnią osobą mającą z nią kontakt przed śmiercią.

Na obecnym etapie śledztwa służby nie zdecydowały się na publikację jego wizerunku. Jak podkreślono, decyzja ta została podjęta w porozumieniu z prokuratorem i zależy od dobra postępowania.

Rysopis poszukiwanego 65-latka i apel policji do mieszkańców

Policja podała szczegółowy rysopis zaginionego mężczyzny. Ma on około 175 cm wzrostu, krępą budowę ciała i krótkie siwe włosy.

W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek oraz brązowe spodnie z podwiniętymi nogawkami. Służby przekazały również, że mężczyzna może nie mieć obuwia ani skarpet, a jego prawa ręka może być opuchnięta.

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które mogły widzieć poszukiwanego, o pilny kontakt z policją.

Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu: 789 759 706. Służby proszą również o zgłaszanie nagrań z wideorejestratorów, które mogą pomóc w ustaleniu trasy przemieszczania się mężczyzny.

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