Zmarł Grigor Szaginian, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i znany lekarz psychiatra. Miał 63 lata.

Zdjęcie Nie żyje Grigor Szaginian /Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego /

Szaginian był radnym III, IV i V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydował z okręgu obejmującego powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski. Przez wiele lat był związany Platformą Obywatelską. Był także szefem ostrowieckich struktur tego ugrupowania.

Pod koniec 2019 roku wystąpił z partii, a w 2020 roku współtworzył klub "Świętokrzyscy Samorządowcy".

- Z żalem zawiadamiamy, że odszedł ciepły człowiek, znakomity lekarz. Człowiek, który zawsze pomagał innymi. Cieszył się ogromny szacunkiem w środowisku zarówno medycznym jak i wyborców. Został wybierany z dużym poparciem. Po raz pierwszy wszedł do sejmiku z siódmego miejsca . To świadczy o tym, jak bardzo był poważany w okręgu wyborczym. To ogromna strata dla województwa, Ostrowca Świętokrzyskiego i naszego środowiska politycznego. Grigor był naprawdę wspaniałym człowiekiem - powiedział Grzegorz Świercz, radny sejmiku i klubowy kolega Szaginiana.

Do Polski przyjechał z Armenii w 1991 roku

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zaznaczył, że pomimo różnic politycznych z Grigorem Szaginianem zawsze udawało się wypracowywać "twórcze rozwiązania".

- To świadczyło o wielkości człowieka. Człowieka, który był zaangażowany społecznie. Był cenionym lekarzem. Trudno będzie to miejsce po Grigorze zastąpić - powiedział Pruś.

Grigor Szaginian urodził się 25 maja 1958 roku w Dniepropietrowsku. Do Polski przyjechał z Armenii w 1991 roku. Z wykształcenia był lekarzem psychiatrą, ukończył Instytut Medyczny w Erewaniu.

W ostatnim czasie przebywał w szpitalu. Chorował na COVID-19. Zmarł w wieku 63 lat.