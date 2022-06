Świętokrzyskie: Wjechał motocyklem w trzyosobową rodzinę. Są ranni

Motocyklista wjechał w trzyosobową rodzinę w Sielpi Wielkiej (Świętokrzyskie). Pięcioletnia dziewczynka oraz jej ojciec trafili do szpitala. 25-latek nie miał uprawnień do kierowania motocyklem, a pojazd nie był dopuszczony do ruchu.

Zdjęcie Policja. Zdjęcie ilustracyjne / Bartlomiej Magierowski / East News