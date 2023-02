Kielczanin i dwóch mieszkańców województwa pomorskiego zostało zatrzymanych na gorącym uczynku w trakcie włamania do bankomatu na terenie gminy Zagnańsk. Grozi im do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wspólnie z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu miejskiej jednostki policji już od dłuższego czasu podejrzewali trzech mężczyzn o planowanie działalności przestępczej. Policjanci obserwowanych mężczyzn zauważyli w ubiegłym tygodniu przy jednym z marketów na terenie gminy Zagnańsk.

Zagnańsk. Zaplanowany rabunek

- Mężczyźni za pomocą różnych narzędzi próbowali sforsować zabezpieczenia bankomatu, by dostać się do gotówki. Planowali nawet użyć do tego własnego samochodu, w którym było urządzenie służące do zagłuszania sygnału sieci GSM i GPS. Zatrzymanie przeprowadzone przez policjantów było dynamiczne i, co najważniejsze, skuteczne - powiedział mł. asp. Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

37-letni kielczanin oraz dwaj mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 31 i 19 lat trafili do policyjnych cel.

W piątek zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli m.in. zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, za co może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego miesięcznego aresztu.