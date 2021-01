Świętokrzyskie: Radny wojewódzki Sławomir Gierada odchodzi z Platformy Obywatelskiej

Sławomir Gierada, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Wcześniej został zawieszony w prawach członka tej partii.

Zdjęcie Radny Sławomir Gierada odchodzi z Platformy Obywatelskiej /Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego /materiały prasowe

Samorządowiec tłumaczy, że "nie odpowiada mu, iż PO zaczęła skręcać w lewo". Z kolei szef ugrupowania w regionie zarzuca byłem partyjnemu koledze "głosowanie ramię w ramię z PiS".



Sławomir Gierada w ostatnich wyborach samorządowych został radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego. W 2019 r., wspólnie z dwoma byłymi działaczami Platformy, Grzegorzem Świerczem i Grigorem Szaginianem, utworzył klub Świętokrzyscy Samorządowcy.



Gierada z członkostwa w partii zrezygnował we wtorek. - Z zamiarem rezygnacji z członkostwa w Platformie Obywatelskiej nosiłem się od pewnego czasu, ponieważ moim zdaniem Platforma pod względem ideologicznym zaczęła skręcać w lewą stronę. Z taką PO się nie identyfikowałem i to był główny powód decyzji - powiedział Gierada.



"Jedno zdanie, żadnego uzasadnienia"

Samorządowiec zaznaczył, że decyzję o wystąpieniu z partii przyspieszyła informacja, że został zawieszony w prawach członkach PO. - We wtorek otrzymałem mail od rzecznika dyscypliny partyjnej o zawieszeniu mnie w prawach członka partii. Było to jedno zdanie, żadnego uzasadnienia, to przyspieszyło moją decyzję - poinformował samorządowiec.



Artur Gierada (przypadkowa zbieżność nazwisk), szef PO w województwie świętokrzyskim, powiedział, że Sławomir Gierada z radnego opozycyjnego stał się w ostatnim czasie "zapleczem politycznym PiS".



- Radny Sławomir Gierada w ciągu kilku ostatnich miesięcy wiele razy głosował razem z Prawem i Sprawiedliwością. Jego zachowanie wprawiało w osłupienie nie tylko władze partii, ale także wyborców. Tak było, kiedy poparł w głosowaniu bardzo słaby budżet województwa, czy wcześniej głosował za uzupełnieniem zarządu województwa - powiedział Artur Gierada.



PO ma w sejmiku jednego przedstawiciela

Sławomir Gierada zaznaczył, że działając w klubie Świętokrzyscy Samorządowcy jest radnym opozycyjnym w stosunku do rządzącej większości Prawa i Sprawiedliwości. Jednak składając przyrzeczenie jako radny sejmiku, obiecał, że będzie działał na rzecz rozwoju regionu i kierując się dobrem mieszkańców i to będzie mu przyświecać w działalności samorządowej. Gierada jest też doradcą prezydenta Kielc Bogdana Wenty.



Obecnie jedynym przedstawicielem PO w sejmiku województwa świętokrzyskiego jest Jan Maćkowiak, w latach 2014-2018 wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.